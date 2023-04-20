桃市交通局推路口偏心改善車流 大興西路與文中路口成效佳
桃園市大興西路與文中路口是串聯桃園區、中壢區及八德區的重要聯絡要道，大興西路（往八德方向）每逢下午尖峰時段湧入大量車流。桃園市政府交通局因此透過「偏心左轉路暢計畫」的改善，有效縮短尖峰壅塞時間約63%，提高車輛通過路口效率達250%，有效提升整體道路服務水準。
記者李春台／桃園報導
交通局局長張新福表示，桃園區大興西路與文中路口於上下班尖峰時段常有國道2號交流道湧入的車流匯集，改善後，國道2號交流道湧入的車流與大興西路匯入的車流可分別依循著分流式指向線駛入遵行車道，同時讓大興西路左轉車輛可於左轉專用道等待左轉，不會妨礙後方直行車流，直行車也不用變換車道，逐步從塞車恢復順暢車流行為，減少車流交織，降低側撞事故風險，進而有效縮短尖峰壅塞時間約63%，提高車輛通過路口效率達250%，提升整體道路服務水準。
張新福說，為了降低改善工程造成的交通衝擊，工務局及養工處也居中協調各項工進施工天數，並通力合作於228連假期間趕工完成道路鋪築及標線改善，全案僅花7天就完成。目前交通局已完成市轄內25處瓶頸路口改善，計畫今年底前完成100個路口偏心改善，交通局未來將持續與各路權機關合作，於道路刨鋪、新闢時一併進行標線改造，以提供用路人更順暢安全的行車環境。