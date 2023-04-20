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口角炎就吃B群、塗護唇膏？醫：要針對原因改善！護唇膏注意成分。

▲ （圖／今健康）
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今健康

嘴角發炎、口角炎是日常常見的皮膚疾病，常會聽到人說「多吃B群就好了。」、「塗個護唇膏就好。」，但真的是這樣嗎？美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫師提醒，口角炎成因繁多，若B群吃了沒用應盡早檢查，護唇膏也得留意成分。

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口角炎就吃B群？醫：若沒缺乏吃了也無效。

曾奕騰醫師表示，B群雖然可能有助於改善口角炎，但口角炎原因繁多，還是應盡早檢查。部分維生素B缺乏可能導致皮膚或黏膜疾病，其中維生素B2缺乏可能造成口角炎、唇炎，吃B群對於這類的病人會有幫助。不過現代人普遍營養充足、甚至過剩，營養不良的情況相對少見，且B2多數皆能從蛋豆魚肉類、深綠色蔬菜、堅果等食材中攝取，因此除非是刻意節食或挑食，否則因為缺乏B2而引起口角炎的族群並不常見。

口角炎就擦護唇膏？醫：可供保護，但多無治療效果。

至於護唇膏雖然有助提供口角、嘴唇物理保護，但一般而言也沒有治療或改善的效果，病患還是應先找出確切病因治療才有效，且需要注意護唇膏相關產品的成分，因為這也有可能是導致口角炎的因素。

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口角炎吃B群、塗護唇膏沒用？醫：先找原因，不見好轉早就醫！

曾奕騰醫師指出，口角炎的原因僅少數和缺乏維生素B2相關，臨床上主要其實大多為外來刺激、口水刺激、天氣乾燥等，其他也包括了皮膚疾病、黴菌、細菌、念珠菌感染等。

外來刺激例如辛辣食物、張嘴過度用力、外力摩擦、咬合不良口角皮膚對磨、部分護唇膏或口紅成分影響、牙膏或清潔劑殘留、部分外用藥物刺激或過敏等。口水刺激則可包括習慣舔嘴唇、舔嘴角、抿嘴、咬嘴唇，咬合不良或說話習慣導致口水滯留。而兒童的常見成因則如異位性皮膚炎、口水刺激，或皮膚疾病、黴菌、細菌、念珠菌感染等。

因此提醒，若民眾嘗試自行服用B群改善不見好轉，還是建議應盡早檢查釐清原因，並檢視自己的生活習慣、飲食習慣、使用產品等，配合醫師正確治療。

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口角炎事小但也別亂用藥，醫：應盡早檢查找出原因！

曾奕騰醫師更進一步說明，民眾若出現口角炎、唇炎等情況時，第一步建議就醫檢查了解原因，排除日常生活中引起口角炎的相關因素，並搭配醫師處方外用、口服藥物治療。

也提醒，嘴唇、唇周是角質相對較薄的皮膚，且鄰近口腔黏膜，若藥物或產品使用不當，很容易出現不良反應，因此應避免自行用藥，或保養品、營養品等。了解口角炎是如何產生的，盡早就醫並以適合的方式進行治療改善，更有助避免傷口惡化，也更有利傷口復原。

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