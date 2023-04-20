轉門鎖、擰毛巾手都痛？小心是類風濕性關節炎警訊！

我是廣告 請繼續往下閱讀
類風濕性關節炎好發於手部 逐漸蔓延到全身關節高雄暨屏東榮民總醫院免疫風濕科林峻宇醫師表示，免疫系統主要能保護人體免受外來的病原體(如細菌、病毒、黴菌等)的侵害。而類風濕性關節炎則是免疫系統異常而攻擊自身細胞，尤其是關節處進而導致發炎產生。症狀通常從手部關節（如手指、手腕）開始出現，且多為對稱性的發炎，蔓延至全身關節。若不積極治療可能導致關節腫痛、損壞，甚至變形、活動度受限。根據統計資料顯示，台灣有超過10萬人患有類風濕性關節炎，並好發於中年女性，男女比約為1:3。
多元藥物控制疼痛發炎 第二線生物製劑精準抑制林峻宇醫師表示，診斷方式除了症狀及病史詢問，還會佐以抽血、X光、超音波等檢查。抽血可量測患者體內的類風濕因子，指數越高則代表罹患類風濕性關節炎的可能性越高，而針對腫痛部位，也可透過超音波檢測滑膜的增生、骨頭破壞侵蝕等狀況，也能偵測局部血流增加，來辨別該處有無發炎。
在治療方面，林峻宇醫師指出，為了抑制患者自體免疫系統的攻擊，藥物控制仍是最重要的一環。第一線會以免疫調節劑（或免疫抑制劑）來控制體內過度活化的免疫反應，以減緩免疫系統對關節部位的攻擊;也會配合患者的疼痛情況，使用消炎止痛藥物或短期低劑量類固醇來改善發炎，若第一線藥物治療使用三到 六個月未有改善，會進一步評估是否使用生物製劑介入治療。
林峻宇醫師表示，相比傳統藥物治療，生物製劑的作用較為精確，能針對造成發炎的細胞激素進行中和，藉此抑制發炎，減少疼痛、腫脹，最重要的是能減輕關節破壞，助於恢復患者的關節功能。
生物製劑多元選擇 懷孕與疾病皆能兩全林峻宇醫師表示，現在的生物製劑非常多元，有口服藥物、皮下注射、靜脈注射等方式。醫師會針對患者發炎情況及身體狀況來評估適合的治療方式。此外，多數類風濕性關節炎病患為女性，若有備孕計畫，或是孕期間需要持續治療，目前也有懷孕全期都能使用且無需停藥的生物製劑能選擇，只要及早與醫師溝通用 藥，懷孕與疾病控制皆能兩全。
林峻宇醫師提醒，類風濕性關節炎最重要就是及早發現及早治療，如果民眾發現關節出現疼痛、腫脹，睡醒時晨間僵硬超過一小時，活動30分鐘以上才能緩解，並出現開門鎖、擰毛巾、騎車轉油門...等動作時有困難，症狀持續兩至三週，就該尋求風濕免疫科的診斷，來評估是不是類風濕性關節炎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57508
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw