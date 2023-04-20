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台大醫院內科部主治醫師、台大醫學院微生物學科教授楊宏志說明，一般發生急性肝炎時，最擔心發生「猛爆性肝炎」，也就是肝臟細胞在短時間內大量死亡。症狀上可能會類似感冒覺得疲憊、食慾不佳，嚴重點可能造成黃膽，而這次 AAV2 多發生在兒童身上，算比較少見的狀況。
出乎意料！AAV2 過去不致病，竟成為關鍵病毒
當時檢驗不明原因兒童急性肝炎的個案，發現檢體中有 49% 驗出腺病毒，且以腺病毒 41 型為多數，因此曾一度以為腺病毒就是致病的病毒，但近日期刊《Nature》中有三篇研究都指出，腺病毒相關的「AAV2」（adeno-associated virus 2, 腺相關病毒第二型）才是真正造成不明原因兒童肝炎的原因。
楊宏志說明，AAV2 本身屬於缺陷病毒，需要透過腺病毒的幫忙才可進行複製，才被取名為腺相關病毒。但過去普遍認為 AAV2 病毒不會造成疾病，也不太會引起人體強烈免疫反應，甚至可以作為基因治療的載體。
然而看似無害的病毒，卻是造成不明原因兒童肝炎傳播的原因，楊宏志剖析，就跟 COVID-19 病毒病變後，導致由動物傳染人的道理一樣，AAV2 也可能是產生少量突變，以至於從不會致病，變成致病的病毒。
AAV2 病毒如何傳染？健康小孩也該當心！
一般病毒性肝炎的傳染途徑，分成體液及飲食傳染。AAV2 病毒目前的傳染途徑尚不明，但楊宏志推測，由於 AAV2 是需要腺病毒的幫忙才可進行複製的病毒，而且大多與腺病毒 41 型相關，容易造成腸胃道的不舒服，多以腹瀉表現。因此從其症狀推測，可能是經由飲食，或者更大範圍是糞口傳染。
至於感染的風險族群，楊宏志提醒，目前並沒有病童出現免疫缺陷的狀況，因此不管是否生病，或者小孩子本身健康狀況如何，都可能被病毒找上門。不過研究指出，曾在部分病童體內發現比較特殊的基因，在其影響下，誘發了比較不同的免疫反應，也就是肝炎，只是究竟如何誘發仍須探討。
其實以感染比例來看，不明原因兒童肝炎仍相對罕見，而目前得知他的感染造成急性肝炎可能與特殊基因相關，不太可能一開始就以基因檢測的方式預防。因以楊宏志認為，從實際面出發，家長與兒童最主要仍是保持勤洗手的習慣，才是最有效防範病毒的方法。
諮詢專家：台大醫院內科部主治醫師、台大醫學院微生物學科教授楊宏志
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童肝炎／不明原因兒童肝炎傳染途徑曝光？健康小孩也會得！預防靠一招會有效