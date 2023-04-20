文創法修法重罰黃牛行為　史哲：以物換票、綁物出售都要罰

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在增訂處罰黃牛行為部分，修法重點包括「定義黃牛」，修正草案中規定，「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」、及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」均認定為黃牛行為。
其次，為從源頭阻斷黃牛票源，在「罰則」採行政罰及刑罰併行。行政罰部分，係處以票面金額10倍至50倍罰鍰，罰度主要考量黃牛不法所得通常係暴利且鉅額；刑罰部分，針對以蒐集他人身分證號、隨機身分產生器、外掛程式、掃票機器人大量登錄假帳號等係處以3年以下有期徒刑，或科或併科 300 萬元以下罰金，主要考量藝文票券非剛性需求，在刑事責任上，爰予訂定較鐵路法略低之有期徒刑刑度。
許多立委在今天草案詢答時，提到各種類黃牛態樣，是否能裁罰。
立委張其祿表示，實務上有公關票流動，票面金額未定或零元，若照院版草案指涉處以「票面金額」的倍數，可能就無法處罰，建議設立最低處罰金額；之前blackpink演唱會就有人聲稱原價轉售，但要購買Gogoro機車，以綁物出售的投機方式獲利，還有不肖份子以原價出售票券，卻要求買方做出指定行為，如拍清涼照等。
立委張廖萬堅也提到，還有人會以票換票，綁名牌包、要求申辦信用卡等類黃牛行為，澳洲有立法防制、禁止、處罰，但行政院版本卻僅有一種。
立委黃國書也詢問，有人以蛋黃酥換演唱會門票，像這樣的以物換票，還有要求性行為、清涼跳舞算不算黃牛？
史哲回應，會以公告票面定價作為裁罰基準，也能從座位區塊等看出定價，另外，行政院版本已經明訂只要超出票面價格，不管價值形式如何，都已經達成黃牛定義，也就是說以票換票、以物換票、綁物出售等，只要因為轉售而獲利者都是黃牛、都要罰，有些行為甚至還會違反社維法、兒少法。
立委鄭正鈐質疑，實名制入場為何沒入法、掃票機器人行為，若IP在境外要怎麼查處？現在交付票券都不需要人與人見面，該如何查處？
史哲說，實名制部分，業者有表達對消費者進場時間產生很大影響，在作業上也有許多困難、過去執行糾紛多，因此與業者討論後，認為不宜用太過強制性、一致性標準，但會鼓勵業者採用實名制；境外掃票則會跟警政署、業者一起努力，IP在境外無法直接處理，但票券交付給當事人這段可查處。
張其祿建議，考量黃牛查察不易跟量能不足，可建立民眾檢舉獎勵機制，賦予誘因，納入民間協力；文化部應更積極輔導獎勵誘因，協助業者導入實名制，會提出附帶決議，要求文化部就藝文票券實名制有更多具體作為。
立委萬美玲也說，會提出相關修正動議，加註吹哨者制度跟相關檢舉獎勵制度。史哲表示，待文創法修法正式通過、總統頒布後，就會擬定檢舉獎金制度。
黃國書詢問，是否輔導業者建立官方二手票券平台、黃牛行為誰來開罰、需要建立專法嗎？
史哲回應，正在輔導建立官方二手票券平台；會由地方文化主管單位開罰，正在跟地方政府溝通中；期待先處理演唱會等藝文票券的黃牛行為。