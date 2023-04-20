謝國樑送電動機車政見兌現 林右昌質疑：有適法性疑慮
基隆市長謝國樑去年競選期間，拋出免費送青年「Gogoro或同等級」電動機車政見，而光陽機車董事長柯勝峯昨表達與基隆市政府合作意願，並公開欲提供「2種車款」Ionex I-One和S6；不過，由於電動車款並非Gogoro，再度引發討論。對此，內政部長林右昌今（20）日受訪直言，看不懂該政策是什麼想法，是要送還是要老百姓自己買？仍有滿多適法性的疑慮。
記者翁子竣／台北報導
針對謝國樑提出「青年免費電動機車」專案，盼5年免費送出4萬台電動機車。林右昌今受訪坦言，到目前為止還看不懂，到底要用什麼方法補助或採購。是要送還是老百姓自己買，也看不太清楚。他表示，據媒體報導，謝市長看來可能私下與廠商在談，但天底下沒白吃的午餐，賠錢生意沒人要做，所以私下有何交易或條件交換，目前還看不到。
林右昌說，政府公務預算、採購程序有一定法律規定，據了解現在根本沒相關預算就和廠商談，「真的有滿多適法性的疑慮」，且若是採購拿來送民眾，也有滿大疑慮。他強調，採購屬於政府財產送民眾，即便每年做公益4小時，仍然不符合常態比例原則，一台機車這麼貴。
此外，林右昌也提到，若採用補助他擔任基隆市長期間就有，各縣市也都有補助機制，可能補助加碼，且充電樁設置應符合公共性，全市幾十處可設置充電裝地點，不是私下談談就給某一個廠商，這會存在公平性的問題。他還直言，不清楚整個想法到底是怎樣，據說地方民代也不清楚全貌，不曉得怎麼評論。