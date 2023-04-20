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于美人參戰2024立委選舉！演藝動向曝光　「手上2節目」繼續扛

▲于美人參戰2024立委選舉，演藝動向曝光。（圖／記者陳明中攝）
▲于美人參戰2024立委選舉，演藝動向曝光。（圖／記者陳明中攝）

記者侯家瑜/台北報導

身兼電視節目主持人、作家的于美人，今（20）日召開記者會，宣布以「無黨籍」身分，正式參選2024中正萬華區立委，氣色相當好，現場也有支持者站台力挺。而演藝工作部分，于美人表示仍照常，笑說選舉對她而言，是一種日常。

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▲于美人今日在記者會上透露自己是無黨籍，但寧可說是「萬中選一」黨。（圖／記者陳明中攝）
▲于美人將以無黨籍身分參選。（圖／記者陳明中攝）
于美人目前手上主持的節目包含《超級紅人榜》和《我就問 你正常嗎?》，這次她跨足政治並不影響演藝工作，「選舉應該是要一個日常生活，工作還是不會停，我畢竟還是一個有合約的人，其他角色都會一樣，我還是個女兒、也是個媽媽。」祕書也說有工作來，還是照常接，政大碩士學業部分也都在軌道上。此外，于美人表示由於昨天才在臉書發文宣布參選，目前尚未接到藝人好友們的問候，「我昨天都在錄影，我的藝人好友，好像比較關注娛樂新聞。」

于美人先前現身台北市長候選人黃珊珊造勢晚會，被外界質疑她將加入民眾黨，與主席柯文哲共事，不過她稍早已澄清，自己是以「無黨籍」身分參選，但仍然尊重其他政黨、沒有要與誰為敵，重點是大家要團結一致，也強調自己重視的是議題，而非政黨，「我不是總批發、總代理，所以每個政黨的理念，請不要用包裹的形式，丟到我身上，我是重視他的議題，不是他的黨。」認為要用理念說服別人，而非用顏色壓迫別人，「理念相同的人，不需要分政黨。」

▲沈玉琳（左）表態力挺于美人參選立委，願意捐贈50萬元台幣政治獻金。（圖／東森提供）
▲于美人（右）演藝工作照常，左為沈玉琳。（圖／東森提供）

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