于美人參戰2024立委選舉！演藝動向曝光 「手上2節目」繼續扛
身兼電視節目主持人、作家的于美人，今（20）日召開記者會，宣布以「無黨籍」身分，正式參選2024中正萬華區立委，氣色相當好，現場也有支持者站台力挺。而演藝工作部分，于美人表示仍照常，笑說選舉對她而言，是一種日常。
記者侯家瑜/台北報導
于美人目前手上主持的節目包含《超級紅人榜》和《我就問 你正常嗎?》，這次她跨足政治並不影響演藝工作，「選舉應該是要一個日常生活，工作還是不會停，我畢竟還是一個有合約的人，其他角色都會一樣，我還是個女兒、也是個媽媽。」祕書也說有工作來，還是照常接，政大碩士學業部分也都在軌道上。此外，于美人表示由於昨天才在臉書發文宣布參選，目前尚未接到藝人好友們的問候，「我昨天都在錄影，我的藝人好友，好像比較關注娛樂新聞。」
于美人先前現身台北市長候選人黃珊珊造勢晚會，被外界質疑她將加入民眾黨，與主席柯文哲共事，不過她稍早已澄清，自己是以「無黨籍」身分參選，但仍然尊重其他政黨、沒有要與誰為敵，重點是大家要團結一致，也強調自己重視的是議題，而非政黨，「我不是總批發、總代理，所以每個政黨的理念，請不要用包裹的形式，丟到我身上，我是重視他的議題，不是他的黨。」認為要用理念說服別人，而非用顏色壓迫別人，「理念相同的人，不需要分政黨。」