桃園檢出4例腸病毒71型　新竹市也嚴陣以待

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依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，目前社區流行之腸病毒型別以克沙奇A型病毒（76.8%）為主，腸病毒D68型（20.7%）及伊科病毒（2.4%）次之，顯示社區已有多種型別腸病毒，衛生局呼籲家長，外出返家應洗手更衣後再接觸幼童，避免將社區腸病毒帶回家中，家中幼童出現相關症狀，如發燒、口腔潰瘍、手腳出現紅疹及水泡時請儘速就醫診斷，學童如經醫師診斷感染腸病毒時，應立即通知校（園）方，務必落實生病不上學，勿至補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動且與家中其他幼童適度隔離，以降低交叉感染的機會，保護自身、同學及家人健康。
衛生局提醒國小、幼兒園及托嬰中心等機構，針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM漂白水進行定期消毒，並落實工作人員及幼童之手部衛生及健康監測，加強教育工作人員了解腸病毒的傳染方式、感染常見症狀及預防方式等，降低高風險場域之傳播。
衛生局也提醒家長，如幼童出現「持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，儘速送往本市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以獲得妥善治療，降低重症發生的機會。民眾若有相關問題，可至衛生局網站(http://dph.tycg.gov.tw/）查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。
除了桃園市繃緊神經對抗腸病毒外，新竹市衛生局也從昨（19）日開始專案擴大稽查各場域，如托嬰中心及產後護理之家、親子館、大型公共遊戲場所、幼兒園及醫療院所等場域，確保各場域落實防治措施，輔導業者嚴格執行每日定時消毒各項設備有消毒紀錄；衛生局也會持續加強疫情監控及進行民眾宣導，防範疫情擴大並維持孩童健康。
市長高虹安表示，目前正進入腸病毒流行期，市府提早專案稽查和宣導，防患於未然，確實維護孩子的健康。高市長也宣導，降低腸病毒重症風險，正確勤洗手是最有效的預防方法，提醒家長務必注意個人及孩童的衛生習慣，落實洗手五時機「吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」及洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」以降低感染腸病毒的機會。