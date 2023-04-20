「班班吃鳳梨」成營養午餐？民眾黨：錯誤政策不能學生與國軍埋單

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陳琬惠分析，背後有三大問題：第一，外銷過度依賴單一國家。第二，輸日銷量不如中國，2022年出口量17,548公噸，僅剩當年高峰時期的三分之一，多出來的鳳梨只能在台灣「大內銷」。第三，農委會強制銷日鳳梨逐顆貼標，增加成本且浪費人力，但日方其實並沒有如此要求，引發台灣農民反對，政府卻置之不理。
陳琬惠指出，鳳梨外銷不該依賴單一國家，應拓展管道、建構穩固的銷售結構，才能避免一國禁運就拉垮農民生計。農委會對農產品應有更詳盡的銷售規劃，不該出現誇大不實的發言。此外，逐顆貼標或擅自訂定保存期限，明顯是官僚思想凌駕專業意見，不僅增加成本，更降低日本民眾購買意願，理應改正。
立委賴香伶表示，如今正值南部地區鳳梨的盛產季節，不少農民在水情嚴峻的狀況下，選擇先行催收確保獲利，卻導致量多價跌。農糧署輔導的「鳳梨產業策略聯盟」與其他團體，推動20間學校擴大採用鳳梨入菜，宛如「班班吃石斑」的政策翻版，雖然農糧署強烈否認「班班吃鳳梨」，不過這種明顯強辯的話術大可不必。面對滯銷，政府通常習慣「情緒勒索」要求國營企業、官股銀行認購滯銷農漁產品，根本不是健全農業發展之下會發生的狀況。
賴香伶直言，台灣鳳梨滯銷，除了中國禁運，轉銷日本的鳳梨從2022年起被大量退貨，也是原因之一；以今年2月為例，25箱貨櫃其中8櫃被驗出有蟲，佔比高達32%，顯見品管有問題。若政府真的要在校園推廣鳳梨，也請務必做好品質管理，才能讓民眾吃得安心。
賴香伶指出，近日立法院初審通過「農業部組織法」草案，農委會主委陳吉仲為此感動哽咽，然而對於多項農產價格長期暴漲，民眾才是欲哭無淚，「陳吉仲卻只在意升官的機會？」農委會升格農業部的初衷，是希望有效促進農業發展與食品安全，做到提前預警、穩定供需等產銷調節，才能保障農民與消費者權益。目前農委會運作失靈，如果沿用舊做法，即使升格農業部，也不會為台灣農業帶來明顯幫助。
全教總理事長侯俊良表示，聽到這個政策腦中第一個浮現的想法是「又來了！」當季水果入菜本就是校園內行之有年的慣例，營養師會按照成本、營養均衡等原則規劃學生菜單內容；現在農糧署突然下令，反而會徒增許多行政流程，政府不該把教育現場當成「政策提款機」，應尊重營養師專業，更細緻推動政策，才不會弄巧成拙。
民眾黨團呼籲，政府應避免大內宣過頭而誤導農民，更別再情緒勒索要求民眾幫忙下架農漁產品。產銷方面，必須改正鳳梨銷日逐顆貼標，或擅自訂定保存期限；建立整體的銷售與管控計畫，並積極拓展海外通路和加工市場。不能只是風光升格農業部，農漁產品的產銷還是照樣失衡。