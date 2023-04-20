ASTRO文彬「媽媽生日前一天」驟逝！母強忍喪子之痛處理後事
▲韓國網友傳出20日是文彬媽媽的生日，她在生日前夕面對喪子之痛，無法想像她該有多痛心，讓人相當不捨。（圖／翻攝文彬IG）
記者郭佩蓉/綜合報導
2023-04-20 11:32:34
南韓男團ASTRO成員文彬19日被經紀人發現倒在家中，今（20）日凌晨被韓媒報導在住家身亡，得年25歲，真正死因仍有待釐清。文彬所屬經紀公司「Fantagio」也悲慟證實「文彬4月19日成為了天上的星星」，預計22日出殯。而22日原本是他與成員產賀要在澳門開唱的日子，還有韓國網友傳出20日是文彬媽媽的生日，她在生日前夕面對喪子之痛，無法想像她該有多痛心，讓人相當不捨。
以童星出身的文彬，2009年曾參與韓劇《花樣男子》演出，於2016年以男團「ASTRO」出道，人氣迅速飆升。他2021年受訪時曾透露每年母親生日時，工作繁忙的他依然會打電話祝媽媽生日快樂，豈料如今卻發生無法挽回的憾事，最傷心的莫過於文彬母親與家人了。 ▲文彬在自家身亡。（圖／文彬IG） 據悉，文彬生前沒有憂鬱症，原本與成員產賀2人預計在4月30日來台，要在新莊Zepp New Taipei開唱，如今活動僅剩10天，卻發生憾事，令台灣粉絲不敢相信，紛紛湧入他IG悼念。據悉，文彬後事將由父母、妹妹打理，靈堂則設置在首爾峨山醫院，預計22日出殯。此外，文彬經紀公司除了發聲明證實死訊：「文彬4月19日成為了天上的星星。」也承諾將盡力協助文彬家人處理後事，並懇請外界體諒文彬家屬，別讓他們更悲傷，勿傳出揣測性的惡意言論。 ▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／文彬IG） ▲文彬原本與ASTRO成員產賀預計在4月30日來台，要在新莊Zepp New Taipei開唱，如今活動僅剩10天，卻發生無法挽回的憾事。（圖／翻攝文彬IG）
※【
NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995