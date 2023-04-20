接見傑出資訊得獎人！總統蔡英文：盼強化國家數位韌性

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總統說，在座的得獎人所投入的領域都很有前瞻性，包括半導體、人工智慧、精準醫療以及大數據應用等等，這些領域與政府積極推動的6大核心戰略產業息息相關。
她提到，得獎的力旺電子股份有限公司資深副總經理盧俊宏所代表的力旺電子成功開發了高階資安防護矽智財，從硬體的元件就可以提供加密保護，這項專業已經取得國際500多項智慧財產權，也讓力旺電子名列全球前十大的矽智財公司，實在是很不簡單。
蔡總統說，這次也有幾位得獎人來自學術界及教育界，不僅持續在專業領域精益求精，也把最新的知識與技術融入教學的內容，為台灣培養出一代又一代的專業人才。
總統表示，科技是台灣立足國際的重要領域，過去幾年來，政府持續整合各界資源，多管齊下，努力朝智慧國家、數位島嶼的目標前進。去年8月成立了數位發展部，做為國家數位轉型的引擎。
她提到，數發部成立之後，政府提供了許多更便利的數位服務，讓人民有感。像是近期的普發現金6000元，民眾只要利用網路登記，最後就能夠看到6000元入帳。還有手機報稅系統，不用安裝任何軟體，民眾在幾分鐘之內就能夠完成報稅，簡化以往需要好幾個小時的流程。
總統表示，有人說科技始終來自人性，但台灣的科技始終來自於人才，得獎者都是具有國際實力的專業人才，也是台灣最珍貴的資產。
總統謝謝得獎者利用科技將人民的生活更便利，同時也持續發展新的技術，讓台灣的產業更有競爭力。
總統強調，政府會持續透過政策引導、加速產業升級轉型，協助做國際市場的布局，一起努力，一起強化國家的數位韌性。（編輯：翟思嘉）1120420