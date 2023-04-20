豪雨無情轟炸！台中馬路「淹成紅河」 弘光科大慘變滑水道
鋒面來襲、最強春雨報到，其中西半部的苗栗、台中單點降雨更是達到豪雨警戒範圍，今（20）日凌晨起中部也頻傳豪雨災情，位於台灣大道六段斜坡處的弘光科技大學，今早有學生嘗試越過淹水區域過馬路，不料下秒卻被強勁的水勢沖倒，直接往下坡滑落，台中市多個馬路交接口也是混雜泥土和雨水，陷入一片紅海，雖然降雨替水庫稍稍緩解飢渴，但也讓民眾感到有些困擾。
記者張志浩/綜合報導
今早網友在臉書社群「社會事群組」發文，在弘光科技大學目學生被雨勢沖走，由於弘光科技大學位於台灣大道，每當出現降雨，高處的雨水都會被沖刷下來，只見影片中校門口雖有幾名引導人員協助過馬路，但一名撐傘的女學生徒步過馬路時，仍不敵腳邊強力的水流，就算警衛伸出手救援仍無法挽救，女同學連人帶傘被沖倒，所幸立即起身並無大礙，影片曝光也被戲稱為「弘光科大滑水道」。
目光轉向台中市區，網友在臉書「爆廢公社」分享一段影片並表示，「這是要怎麼上班呀？台中忠貞路跟東大路交接口，往中科方向，水已經退很多了，摩托車已掛在路邊了，無奈。」只見雙向道路整個被紅色泥水淹沒，柏油路完全消失，就連分隔島都快看不見，水深約有半顆輪胎高。
此外，也有多名網友在臉書社團「我愛鹿港小鎮」回報市區出現嚴重淹水的情況，車輛必須在積水中艱難前行，讓鎮民叫苦連天。彰化縣議員施佩妤也分享淹水照片提醒，「永安里五大區全淹水，其他包括泰興里、鹿港國中前、石廈街一帶也都淹水」，希望民眾能將各地區即時淹水照片彙整提供，並註明淹水位置地址，以便整理給水資單位。
中央氣象局持續針對15縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報，提醒民眾，上半天降雨熱區落在中北部，下半天轉移至南部，明（21）日降雨才會慢慢趨緩，請民眾外出務必特別小心，並持續關注最新天氣動態。