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于美人參選中正萬華立委！「這些藝人」也曾加入政壇　他負債上億

▲于美人宣布參戰2024立委選舉。（圖／記者陳明中攝）
▲于美人宣布參戰2024立委選舉。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡/綜合報導

女星于美人過去曾在2020年總統大選期間擔任親民黨主席宋楚瑜競選發言人，而她昨（19）日在臉書宣布參選2024中正萬華區的立委，今日則在記者會上透露黨派是「無黨籍」，引起外界熱議，事實上，擁有政治夢的明星並不少見，《NOWnews今日新聞》就列舉明星加入政壇的經典例子，一起來看看誰也參選過吧！ 

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▲（圖／NOWnews製圖）
▲于美人過去曾在2020年總統大選期間擔任親民黨主席宋楚瑜競選發言人，現參戰2024立委選舉。（圖／NOWnews製圖）
張帝為台灣首位從政藝人，但1989年當選時，立法院未全面改選，他在任內沒有亮眼成績，也被稱為「史上最安靜的藝人立委」，葉啟田則是曾任第二屆及第四屆立法委員，但卻為了從政背債上億，他在六年的任期內光是4次參選的選舉經費就花了2千萬，另外還有為民服務花費的7千200萬。 

▲張帝於豬哥亮靈堂致哀，表示自己並非豬哥亮的貴人，是豬哥亮有才華，他只是順手推了一把。（圖／記者葉政勳攝，2017.05.17）
▲張帝為台灣首位從政藝人，但被稱為「史上最安靜的藝人立委」。（圖／NOWnews資料照）
另外，現任從政藝人方面，余天為現任第10屆立法委員，之前曾代表民進黨多次參選，現也擔任民進黨第16屆中央執行委員，還有山地原住民選舉區立法委員高金素梅，她擁有原住民血統，也積極替原住民發聲，對於原住民權益等公共議題有亮眼表現，最後是前國民黨發言人歐陽龍，現為中國國民黨文化傳播委員會副主任委員，過去還曾任3屆北市大安文山區市議員，妻子傅娟也曾任臺北市大安區德安里里長。 

▲民進黨立委余天。（圖／記者呂炯昌攝）
▲委余天現擔任民進黨第16屆中央執行委員。（圖／記者呂炯昌攝）
而年輕一輩的藝人中，謝和弦去年曾宣布參選台北市萬華、中正區議員，卻因還在違反毒品危害防制條例的刑期中，因此遭中選會宣布不得登記為候選人，還有曾為男團「TOP1男子漢」成員的李宜柏，曾參選台北市南港區成福里里長，還被封為「最帥里長候選人」，最終輸給卜學亮的弟弟卜學明，而網紅呱吉（邱威傑）則是台灣第一位從政的YouTuber，在2018年以無黨籍身分，當選第13屆臺北市議員，任期內也頗受年輕人支持，成為新一代從政的指標之一。 

▲（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦曾宣布參選台北市萬華、中正區議員，卻因還在違反毒品危害防制條例的刑期中，因此遭中選會宣布不得登記為候選人。（圖／翻攝自謝和弦臉書）
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