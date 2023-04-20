于美人參選中正萬華立委！「這些藝人」也曾加入政壇 他負債上億
女星于美人過去曾在2020年總統大選期間擔任親民黨主席宋楚瑜競選發言人，而她昨（19）日在臉書宣布參選2024中正萬華區的立委，今日則在記者會上透露黨派是「無黨籍」，引起外界熱議，事實上，擁有政治夢的明星並不少見，《NOWnews今日新聞》就列舉明星加入政壇的經典例子，一起來看看誰也參選過吧！
記者賴禹妡/綜合報導
張帝為台灣首位從政藝人，但1989年當選時，立法院未全面改選，他在任內沒有亮眼成績，也被稱為「史上最安靜的藝人立委」，葉啟田則是曾任第二屆及第四屆立法委員，但卻為了從政背債上億，他在六年的任期內光是4次參選的選舉經費就花了2千萬，另外還有為民服務花費的7千200萬。
另外，現任從政藝人方面，余天為現任第10屆立法委員，之前曾代表民進黨多次參選，現也擔任民進黨第16屆中央執行委員，還有山地原住民選舉區立法委員高金素梅，她擁有原住民血統，也積極替原住民發聲，對於原住民權益等公共議題有亮眼表現，最後是前國民黨發言人歐陽龍，現為中國國民黨文化傳播委員會副主任委員，過去還曾任3屆北市大安文山區市議員，妻子傅娟也曾任臺北市大安區德安里里長。
而年輕一輩的藝人中，謝和弦去年曾宣布參選台北市萬華、中正區議員，卻因還在違反毒品危害防制條例的刑期中，因此遭中選會宣布不得登記為候選人，還有曾為男團「TOP1男子漢」成員的李宜柏，曾參選台北市南港區成福里里長，還被封為「最帥里長候選人」，最終輸給卜學亮的弟弟卜學明，而網紅呱吉（邱威傑）則是台灣第一位從政的YouTuber，在2018年以無黨籍身分，當選第13屆臺北市議員，任期內也頗受年輕人支持，成為新一代從政的指標之一。
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