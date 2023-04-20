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中經院下修今年GDP至2.01%　總經專家：Q1落底、經濟逐季走高

▲中華經濟研究院今（20）日下修今年經濟成長率（GDP）至2.01%，院長葉俊顯表示，今年第一季GDP預估為-0.89%，為此波景氣谷底，接下來的每一季經濟成長皆有逐季上揚的趨勢。（圖／翻攝自Pixabay）
▲中華經濟研究院今（20）日下修今年經濟成長率（GDP）至2.01%，院長葉俊顯表示，今年第一季GDP預估為-0.89%，為此波景氣谷底，接下來的每一季經濟成長皆有逐季上揚的趨勢。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

中華經濟研究院今（20）日下修今年經濟成長率（GDP）至2.01%，其中內需貢獻2.23個百分點，國外淨需求則呈-0.22個百分點，院長葉俊顯表示，今年第一季GDP預估為-0.89%，為此波景氣谷底，接下來的每一季經濟成長皆有逐季上揚的趨勢。至於今年消費者物價指數（CPI）年增率預估值為2.18%，較2022年的預估值2.95%差了0.77個百分點。

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由於地緣政治愈趨緊張，全球經濟陷入陰霾疑慮未減，2023年台灣經濟成長挑戰愈發嚴峻，中經院預估2023年台灣經濟成長率為2.01%，較去年12月預測值2.72%，下修0.71個百分點；各季成長率預測值分別為-0.89%、1.71%、2.56%、4.51%。

葉俊顯表示，此次經濟成長率下修原因不外乎受到整體大環境的影響，包括俄烏戰爭、通膨等，使得投資、貿易動能持續下降。細看預估值2.01%，內需貢獻2.23個百分點，其中，民間消費、固定資本形成分別貢獻2.08、0.08個百分點；而國外淨需求則呈0.22個百分點。

葉俊顯說明，今年民間消費年增率4.64%，因此整體經濟成長格局為「內溫外冷」，假若貿易部門的輸出及輸入狀況能夠回穩，可助經濟成長增添財貨，中經院預估，今年每一季經濟成長有逐季上揚的趨勢，谷底會在第一季。

在投資方面，由於全球景氣趨緩、新冷戰造成營運前景不明，使得廠商投資轉趨審慎保守、投資意願降低，固定資本形成及民間投資於今年的年增率分別為0.38%、-0.59%，較上年的6.24%及6.33%明顯走緩。

在商品與服務輸出、輸入年增率因商品出口、進口雙雙呈現負成長，不過，因服務輸出、輸人受惠邊境管制放寬。國境進出蓬勃活絡，加上進口、出口物價走勢趨緩，經平減後輸出、輸入年增率分別為 0.06%、0.38%，較上年的2.41%、4.50%差距2.35、4.12個百分點。

此外，中經院預估，今年CPI年增率為2.18%，較2022年的2.95%差了0.77個百分點，主因為全球經濟趨緩，對各類物資需求疲軟，且比較基期偏高所致，不過食品類等因供需失調，以及生產成本增加，物價水準仍維持相對高檔。

針對匯率，中經院指出，新台幣兌美元匯率受到物價、利差，及經濟情勢（如成長、債務與貿易盈餘）等因素而波動。雖然各界預期美國升息週期或近尾聲，以及銀行體系風險增高、國債上限等問題存在，而使美元走貶機率升高。

不過，因國內經濟情勢走缓、出超規模縮減、遲至第4季才可望反轉，以及美國利差持續擴大，預估 2023 年新台幣兌美元匯率微幅走貶，全年平均匯價約為30.45元，較上（2022）年的29.81 元貶值約0.64元（貶值2.10%）。

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