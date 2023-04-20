郁方曬證據狠酸曾格爾「捍胃戰士」！她傻眼回嗆：明星了不起？
「登山女神」曾格爾捲入已婚陳姓富商家庭，被控引誘對方泡湯、發生親密行為，遭正宮岳啟儒提告求償200萬元，戰火持續延燒半年依舊無法平息，近日元配與曾格爾更在網路上交鋒，也曝光富商傳給曾格爾「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」的對話截圖；曾格爾辯稱此藥是「胃藥」，日前更點名女星郁方、賈永婕「別再瞎挺」，還稱找不到郁方的捐款證明，引起熱議。對此，郁方昨（19）日晚間也發文狠酸曾格爾不是「登山女神」，而是「捍胃戰士」。
記者郭佩蓉/綜合報導
郁方昨晚在臉書發文，先是「前情提要」一下：「去年年中，我家老爺的朋友保哥，有一天約我老公吃飯，順便要我老公找了一些他的朋友，吃完飯提到有個女生在爬山需要贊助，雖然大家都覺得怪怪的，但當下大家礙於面子都捐款了，後來當然就是像新聞中所說的，事情就爆發了。」
郁方接著說：「我就不懂了，我老公的錢當然就是我的錢，我們捐錢給別人，還被叫囂說找不到我的捐款，要我提出證明！」讓郁方忍無可忍：「是這樣啦，我的證明當然是可以拿出來PO的啦！我就想問，為什麼你要我的證明我就要提出來？全世界人要你證明，吃胃藥可以防護什麼？為什麼去過岳啟儒的家吃飯兩三次，卻不知道男方有家庭有老婆？還要對方刪訊息？ 123 ，請回答！」
最後，她也公開老公陳昱羲曾「抖內」曾格爾的證明，並在文末直呼：「請媒體不要再說她是女神了！她的頭銜是『捍胃戰士』，麻煩你退錢給我！我收到款項之後會加碼捐給『汐止心汐止情』幫助弱勢家庭吃飽飽，大家一起為弱勢家庭加加油！我應該是被封鎖了！麻煩板上的朋友幫我轉PO到『捍胃戰士』的版面上喔，感謝幫忙。」
有網友也將整段貼文截到曾格爾臉書，對此，曾格爾也回應：「這種自以為是、有錢就了不起、完全不尊重人的人，我早就在影片中講了趕快匯款單拿出來，我也很想趕快退回給他！」並Hashtag「講話超沒水準」、「明星了不起？」還在IG限時動態再次提出疑問：「所以到底匯了多少錢？對半天對不到呂家柔（郁方本名）的帳。」