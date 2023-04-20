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央廣與亞洲深耕聯盟締約　串聯新南向力量

▲央廣賴秀如董事長在台亞基金會蕭新煌董事長見證下締約。（圖／台亞基金會提供）
▲央廣賴秀如董事長在台亞基金會蕭新煌董事長見證下締約。（圖／台亞基金會提供）

記者賴正琳／綜合報導

由財團法人中央廣播電臺主辦，財團法人台灣亞洲交流基金會（下稱 「台亞基金會」）協辦之「央廣與亞洲深耕聯盟締約暨交流分享會」於 4 月 18 日在中央廣播電臺（下稱「央廣」）國際會議廳舉行。當日央廣將在台亞基金會見證下，締約加入亞洲深耕聯盟（AEC），成為聯盟一員。

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活動同時邀請來自學界與非政府組織的亞洲深耕聯盟盟友，如台灣海外援助聯盟、國立成功大學越南研究中心、國家文化藝術基金會、台灣民主基金會等與新南向政策相關的夥伴組織共襄盛舉。央廣於分享會中暢談近日對新南向國家的業務拓展，並與會成員將交流彼此在新南向國家方面之專案，期許未來能激出更多合作的火花， 落實在新南向政策下，亞洲深耕聯盟盟友的橫向串聯。

亞洲深耕聯盟（AEC）是台亞基金會為了落實台灣的亞洲戰略，同時也協助政府推行新南向政策，所發起的夥伴聯盟。透過跨智庫、跨領域的組織網路， 達到橫向的議題連結、和縱向的策略聯盟。除此之外，也作為海外據點共享與 東南亞合作網絡構築、和深厚對在台東南亞、南亞組織與社群的參與；更可以 彼此交流和新南向政策國家的互動與合作。

央廣董事長賴秀如在締約儀式時指出，亞洲深耕聯盟是涵蓋區域很廣的 「斜槓組織」，組織來自四面八方各領域，目前陣容正缺乏媒體，央廣加入後 正是可成為聯盟發聲的生力軍，將台灣與東南亞、南亞、紐澳等國家的交流故 事及影響力分享給更廣大的國際群眾。

台亞基金會董事長蕭新煌則在致詞時表示亞洲深耕聯盟陣容多元，從文藝界、民主推廣、NGO 社福服務、到東南亞學術研究中心，正是缺少國際性的在地媒體。其實在亞洲深耕聯盟推動新南向之前，就有很多單位在推動東南亞 相關業務。希望透過媒體加入聯盟，盟友能有更多合作、拓展宣傳的交流機會。 在央廣分享時間，賴董事長分享了央廣近日在東南亞語節目方面蓬勃發展，放眼新南向國家的聽友們，不但有越南語、泰語、印尼語的新聞播報，另外也預計在 2023 年夏天在印尼舉行聽友會。

央廣有 19 個語言的廣度，15 個外語部。 包括印尼語、越南語、泰語、甚至是菲律賓語、柬埔寨語、和即將推出的馬來語。東南亞朋友為台灣生活、飲食、文化各方面，和經濟、建設上都有相當的貢獻。央廣對新南向國家聽友的積極邁進，都深切符合亞洲深耕聯盟所瞄準的目標和願景。 台亞基金會楊昊則提到，AEC 是跨領域的 NGO 組織團隊。從經濟貿易方面的外貿協會，社會服務性質的台灣海外援助聯盟，和智庫遠景基金會、到學術方面的成大、台東大學、台灣經濟研究院等研究中心，以及代表台灣軟實力的 國藝會。各方面的組織都在推動新南向政策上從不同角度施力。 國家文化藝術基金會董事長林淇瀁說道，央廣作為台灣的廣播電台，能夠 加入亞洲深耕聯盟，更是促使整個組織在不同的領域上有更多新的可能。東南亞更是台灣作為海洋國家，最為重要的關係區域。台灣的文化藝術，更要在走向國際同時，不要忘記自己的這些新南向鄰居。

分享會由各盟友與央廣的交流分享總結，隨著印太地區在全球經濟中的地位崛起，與新南向國家的交流和合作更需要加入深度與廣度。亞洲深耕聯盟一向專注於新南向國家領域的深度合作，此次央廣的締約，不但更加壯大聯盟 的陣容，也將耕耘的深度加深，從文化交流角度，紮根於民間的力量，讓臺灣 和新南向國家民眾的連結更緊密。

▲與會者合照。從左至右為央廣董事張正揚、台灣民主基金會黃玉霖執行長、央廣賴秀如董事長、台亞基金會蕭新煌董事長、國家文化藝術基金會林淇瀁董事長、台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）王金英理事長、台亞基金會楊昊執行長、台越文化協會呂越雄主任。（圖／台亞基金會提供）
▲與會者合照。從左至右為央廣董事張正揚、台灣民主基金會黃玉霖執行長、央廣賴秀如董事長、台亞基金會蕭新煌董事長、國家文化藝術基金會林淇瀁董事長、台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）王金英理事長、台亞基金會楊昊執行長、台越文化協會呂越雄主任。（圖／台亞基金會提供）

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