「最強春雨」沒解渴？曾文水庫水量跌破10% 降雨關鍵時間曝
「最強春雨」從昨（19）日開始不斷肆虐台灣，許多地區的降雨量都已達大雨和豪雨等級，不過根據水利署統計，截至19日晚間6點，全台水庫估進帳272萬噸，但都以中部以北水庫為主，缺水較嚴重的南部多個水庫單日蓄水量仍然下降，其中「曾文水庫」有效蓄水量更僅剩9.1％，中央氣象局表示，今（20）日下半天鋒面南移，南部地區降雨將比昨日豐沛，期盼能藉由這波雨帶替水庫水情解解渴。
記者張志浩/綜合報導
水利署統資料顯示，截至昨晚6點，北部水庫包括新山、鳶山堰、寶山寶第二水庫等皆有些許進帳，降雨效益估達160萬噸；中部永和山、明德、鯉魚潭、日月潭與霧社水庫合計進帳110萬噸；另澎湖成功水庫、金門太湖水庫各有1噸降雨挹注，整體降雨效益為272萬噸。水利署表示，預期今天雨勢更為顯著，挹注範圍將擴及全台水庫。
而詳細翻看「台灣水庫即時水情」資料，全台則有12座水庫的蓄水量持續下降，南部其實僅有「烏山頭水庫」昨日水量上升4.62%，大多數水庫有效蓄水量甚至都不達30%，其中曾文水庫（嘉義、台南）有效蓄水量只剩9.1％，昨日水量下降了0.81％全台最高，白河水庫（台南）有效蓄水量只16.7％、阿公店水庫（高雄）有效蓄水量20.5%，紛紛亮起紅燈。
雖然昨日的降雨對南部缺水情況改善有限，不過氣象局仍持續針對15縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報；此外，今日鋒面往南移動，上半天降雨熱區落在中北部，下半天轉移至南部，因此午後南部的將與是否能挹注水庫水情格外重要，預計明（21）日降雨才會慢慢趨緩，請民眾外出務必特別小心，並持續關注最新天氣動態。