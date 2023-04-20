跑步當心傷到「這裡」痛到蹲不下！　「肉毒桿菌素」治療幫大忙

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蹲不下去、膝蓋卡卡聲 「髕骨外翻」恐膝蓋腫脹羅東博愛醫院復健醫學科教授鄧復旦表示，髕骨外翻屬於髕骨疼痛症候群的一種，正常的情況下，膝關節中，髕骨要落在股骨之間平衡滑動，如果髕骨傾斜、外翻，髕骨的軟骨與股骨的軟骨就會對磨，此時病人就會有蹲下去、站不起來的症狀，或是爬樓梯時，膝蓋會有卡卡的聲音，甚至膝蓋出現腫脹的狀況。
「肉毒桿菌素」治療 六周改善不適鄧復旦說明，髕骨的左右兩側各有一條股內側肌和股外側肌，當股外側肌肌力強於股內側肌時，就會造成髕骨外翻，此時透過「肉毒桿菌素」注射治療，放鬆股外側肌，使髕骨回歸平衡的位置，就不會造成摩擦疼痛。小潔大約在治療後6週，不適症狀就消失，不再有疼痛卡卡的問題了。
以小潔的狀況來說，肉毒桿菌素的注射治療可以幫助她放鬆過於緊繃的股外側肌，治療效果大約可維持6個月，在這段期間，小潔可以透過鍛鍊大腿骨內側肌，來強化股內側肌，使股內側肌和股外側肌的肌力盡可能達成平衡，以避免六個月後復發疼痛。例如：每天靠牆半蹲、膝蓋微內夾(膝蓋角度維持45度~60度)，一次動作維持10秒鐘、每日練習30-60回。
治療成果卓越登國際期刊 延長膝關節使用年限髕骨外翻若持續未治療，除了因疼痛造成不便行走外，還可能會因為持續的軟骨磨損造成髕骨軟化症。鄧復旦教授表示，目前她研究髕骨外翻透過肉毒桿菌素治療的成果，已於國際醫學期刊論文發表，也成功治療超過百位病人，不只能夠消除病人的急性疼痛，也延長了年紀較長的病人膝關節使用年限，大幅提升病人的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57517
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