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跑步當心傷到「這裡」痛到蹲不下！　「肉毒桿菌素」治療幫大忙

跑步當心傷到「這裡」痛到蹲不下！　「肉毒桿菌素」治療幫大忙
跑步當心傷到「這裡」痛到蹲不下！　「肉毒桿菌素」治療幫大忙

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】26歲的小潔，為了身體健康，近期開始在生活中加入跑步的練習，希望可以養成健康運動的習慣，但才跑沒多久，就發現跑步時，膝蓋總覺得卡卡的，近期還有一些疼痛感，就醫後，才發現有「髕骨外翻」的症狀。

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蹲不下去、膝蓋卡卡聲　「髕骨外翻」恐膝蓋腫脹

羅東博愛醫院復健醫學科教授鄧復旦表示，髕骨外翻屬於髕骨疼痛症候群的一種，正常的情況下，膝關節中，髕骨要落在股骨之間平衡滑動，如果髕骨傾斜、外翻，髕骨的軟骨與股骨的軟骨就會對磨，此時病人就會有蹲下去、站不起來的症狀，或是爬樓梯時，膝蓋會有卡卡的聲音，甚至膝蓋出現腫脹的狀況。

「肉毒桿菌素」治療　六周改善不適

鄧復旦說明，髕骨的左右兩側各有一條股內側肌和股外側肌，當股外側肌肌力強於股內側肌時，就會造成髕骨外翻，此時透過「肉毒桿菌素」注射治療，放鬆股外側肌，使髕骨回歸平衡的位置，就不會造成摩擦疼痛。小潔大約在治療後6週，不適症狀就消失，不再有疼痛卡卡的問題了。

以小潔的狀況來說，肉毒桿菌素的注射治療可以幫助她放鬆過於緊繃的股外側肌，治療效果大約可維持6個月，在這段期間，小潔可以透過鍛鍊大腿骨內側肌，來強化股內側肌，使股內側肌和股外側肌的肌力盡可能達成平衡，以避免六個月後復發疼痛。例如：每天靠牆半蹲、膝蓋微內夾(膝蓋角度維持45度~60度)，一次動作維持10秒鐘、每日練習30-60回。

治療成果卓越登國際期刊　延長膝關節使用年限

髕骨外翻若持續未治療，除了因疼痛造成不便行走外，還可能會因為持續的軟骨磨損造成髕骨軟化症。鄧復旦教授表示，目前她研究髕骨外翻透過肉毒桿菌素治療的成果，已於國際醫學期刊論文發表，也成功治療超過百位病人，不只能夠消除病人的急性疼痛，也延長了年紀較長的病人膝關節使用年限，大幅提升病人的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57517

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