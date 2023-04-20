于美人戰中正萬華立委！最大優勢曝光　學者預言「入民眾黨時機」

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政治學者施正鋒稍早接受《NOWnews今日新聞》電話採訪時指出，民進黨已成立37年，經歷幾次政黨輪替，但從近期選舉政黨得票情形觀察，明顯觀察到藍綠傳統政黨認同已脫鉤，政黨信賴度正在下降，而民眾黨的政黨認同度慢慢增加中，吸引一票厭惡對決、所謂中間選民的支持。
上屆、2020年立委選舉，台北第5選區（中正萬華）8位候選人有一半是「無黨籍」。不過，目前中正萬華現任立委林昶佐（無黨籍）月前曾宣布，因家庭成員發現罹患罕見疾病，因此不競選2024連任，國民黨目前則有市議員鐘小平、郭昭巖宣布角逐黨內初選。于美人的主要「對手」目前還不明朗。
于美人能否承接林昶佐上屆的8萬1853票成為關鍵。施正鋒分析，于美人曾在2020年總統大選出任親民黨發言人，雖然掛無黨籍，「從零開始比較難」，但是「單一選區只要服務做好就行」，而且媒體背景是她最大的優勢，尤其在庶民間的識別度很高，而她在參選宣言中把「無黨」身分極大化，就是看準目前中正萬華選區有藍綠以外的「空間」。
施正鋒還說，于美人的優勢在於媒體出身與女性角色，加上她去年九合一大選時曾現身造勢活動力挺台北市前副市長黃珊珊，或許可承接參加台北市長失利、黃珊珊的部分選票。由於于美人近年多靠攏泛藍，多次批評總統蔡英文，是否能承接林昶佐票源還有待觀察。而她2020年總統大選時曾任親民黨發言人，政黨傾向「變色龍」的轉變也可能對她形成負面影響。
此外，由於金門縣長陳福海日前爆出，早在去年縣長選舉前即已低調加入民眾黨，讓民眾黨現職縣市長，除新竹市長高虹安外「再+1」。民眾黨為2024總統大選動作頻頻，施正鋒大膽推測，「于美人大概會走陳福海模式，再加入民眾黨」，認為她極可能在參選聲勢看漲後，「再開箱投靠」民眾黨。
依中選會資料顯示，2020第10屆立法委員，第5選區中正萬華共有8人參選，最後無黨籍的47歲林昶佐以8萬1853票勝出，得票率44.91%，第二高票是國民黨推薦、72歲林郁方的7萬6437票，得票率41.94%。2016第9屆立法委員，第5選區則有7人參選，最後當時代表時代力量的林昶佐以8萬2650票勝出，得票率49.52%，第二高票是國民黨林郁方的7萬6079票，得票率45.58%。
2012第8屆立法委員，第5選區中正萬華有7人參選，最後是國民黨推薦的林郁方以10萬292票勝出，得票率55.25%，第二高票是民進黨顏聖冠的7萬7013票，得票率42.42%。2008年、實施單一選區兩票制的第7屆立法委員則有6人參選，最後是國民黨推薦的林郁方以8萬7448票勝出，得票率58.24%，第二高票是民進黨連任失利的段宜康的6萬1480票，得票率40.94%。