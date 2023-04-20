特企／LG祭超狂全通路優惠「寵愛母親節」　消費滿額送暢遊韓國！

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媽媽總說什麼都不缺，母親節禮物好難買？LG祭出送禮提案大全，讓你輕鬆送進媽媽心坎裡！媽媽總是將守護全家人作為自己最大心願，現在就讓LG智慧家電成為媽媽的得力小幫手，同時為全家人創造更美好的生活環境，快來看看你的媽媽是哪類型的人，挑對禮物再也不煩惱！
你的媽媽是不是常常叮嚀要多穿點衣服，回家記得換衣洗手？家人的健康就是LG最在意的事！LG全方位衣物護理專家推出多款明星商品，透過洗衣、乾衣、護衣全系列完整產品線，滿足全家人衣物清潔及護理需求，提供衣物及家人「全面性」最佳呵護。LG Styler蒸氣電子衣櫥，除菌除臭除濕一機三除，透過獨家 TrueSteamTM 蒸氣技術即時保養衣物，輕鬆解決消費者煩惱。LG WashTower™ AI智控洗乾衣機，透過AI DDTM人工智慧洗衣，提升清潔效率、保護衣料，同時也能有效規劃洗衣空間。LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列內建WiFi功能，利用LG ThinQ App，不管何時何地都能利用手機遠端遙控，豪華清淨系列兼具空氣清淨功能，有效濾淨空氣，從氣味到空氣品質層層把關，一機打造全家人舒適健康的環境。活動期間於全通路購買LG全方位衣物護理專家指定商品，隨貨送指定好禮，兌換再享全家商品卡最高NT2,000，趁現在入手省荷包亦能表達送禮心意；即日起至4月30日購買LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號，即兌換送LG NeoChef™智慧變頻微波爐。
有媽的孩子是個寶，這類型的媽媽常常跟前跟後收東西，維持家中環境整潔，快讓辛苦的媽媽解放疲勞。LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器搭載領先業界的自動除塵功能，並搭配雙電池及LED 輕薄地板吸頭，完美升級清潔體驗，運用獨特「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，一鍵即可開啟蒸氣濕拖清潔，全方位打造舒適無塵居家空間。再搭配LG PuriCare™ 360°空氣清淨機透過抗敏 HEPA13濾網、光觸媒除臭濾網與高換氣率的模式，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，提供最高品質的乾淨清新空氣。活動期間購買LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器指定型號，隨貨贈集塵袋2盒 (共6個)；LG PuriCare™ 360°空氣清淨機HEPA 13版指定型號，登錄成功即可兌換HEPA 13三合一高效率濾網4顆。
媽媽是家的核心，總是努力維繫家人間的好感情，回家吃頓飯就是媽媽最幸福的時刻！LG打造完美廚房，讓媽媽備料下廚都輕鬆優雅！LG InstaView™敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術LinearCooling™ 精準溫控，守住食材新鮮如同媽媽守護家人的胃，且輕敲兩下即可查看內部，食材看好再拿方便又省電。吃飽飯也別搶當洗碗工，全家人坐下陪媽媽追劇聊天，洗碗交給LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機，超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，深層洗滌各個角落與縫隙，搭配100℃高溫蒸氣有效去污。活動期間於 LG 官方線上商城購買LG InstaView™敲敲看門中門冰箱指定型號，登錄成功即可兌換LG原廠濾心三年份共6支；LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機指定型號，隨貨送LG x Finish潔淨光亮套組禮盒1盒(洗碗錠6入 x 1包+軟化鹽 1kg x 1包 + 光碟劑70ML x 2包)，登錄成功再送一盒。
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