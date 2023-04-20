暴雨鋒面抵達南台灣！未來「20小時雨區」曝光 14縣市豪大雨特報
南台灣小心雨要變大了！昨（19）日鋒面雨帶主要侵襲中部以北，西半部的苗栗、台中等單點降雨更是達到豪雨警戒範圍，中央氣象局表示，鋒面今（20）日將慢慢往南移動，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，鋒面不穩定帶已經到了南部上空，氣象局的降雨預報也顯示南部將有劇烈降雨，有望替水庫解解渴。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員朱美霖指出，今日白天是本波鋒面降雨最劇烈的時間點，上半天主要集中在中部以北，不過隨著鋒面南移，下半天降雨熱區將轉往中南部為主，且雨勢較為劇烈，直到入夜後才會逐漸趨緩，不過仍要提醒南部民眾，今晚天氣仍較不穩定，較大雨勢依舊有可能發生，需特別注意。明（21）日大環境水氣仍較多，雨區還是集中在中南部、花東，其它地區則有短暫陣雨。
受到鋒面影響，氣象局持續針對全台14縣市發布豪大雨特報，警戒範圍分別是，大豪雨：苗栗縣山區，豪雨：新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣，大雨：新北市山區、桃園市山區、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。
和今早相比，台北市、基隆北海岸已經脫離大雨範圍，不過屏東也順勢補上，表示鋒面已經明顯南移到南台灣上空，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「鋒面不穩定帶已經到了南部上空，鍋蓋也打開了，接下來就看午後熱力作用跟西南風夠不夠努力」，期盼降雨能為南部水情帶來紓解。