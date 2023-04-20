徐巧芯嗨喊對民調結果滿意　費鴻泰：我們比非常滿意還滿意

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費鴻泰還說，徐巧芯在簡訊中提到，對於民調非常滿意，但他們的觀察員回報民調結果，「我們比非常滿意還要滿意，這是個人感受。 」
不過，費鴻泰也強調，民調不能公布就不說了，他真的不知道民調結果，如果有人知道一定是有人洩密，這件事應該去問黃呂。談到有什麼選戰策略？費鴻泰則強調，就是拜訪沒有捷徑，必須努力一步一腳印，他隨時準備好明年選舉，腳踏實地、誠懇問政、認真服務，只要總統候選人出來，他就會全力並肩作戰，只有團結共好，2024才能贏得立法院過半，台灣也才能免於戰爭。
至於是誰出線都會力挺？費鴻泰回答，一定就是要如此，誰贏就支持誰，任何一個總統候選人出來，不管喜歡還不喜歡，只要經黨內徵召機制，就拜託大家團結再團結。
另外，針對徐巧芯稱民進黨將她當假想敵？費鴻泰說，民進黨歷次不管誰跟他做民調，「民進黨都輸得很慘」，他3周前找了一個民調機構，把許淑華當假想敵，結果他贏了許淑華20％，徐巧芯才贏許淑華14％，民進黨也做過很多民調，跟他對比最後結果就是輸。
費鴻泰表示，民進黨也做過很多次民調，跟他對比，最後結果就是輸，他猜測民進黨可能找一個會贏的對象來做對比民調，因為跟他做對比一定輸，還沒做民調就知道結果，找一個可能相對好選的人，可能有贏的機會，這是他的猜測。