最強春雨救不了旱象？曾文蓄水量跌破10%　水利署曝4水庫進帳最多

台灣各地目前水情狀況，台南、高雄地區為「減量供水」橙燈，台中、北彰化、新竹、嘉義地區調整為黃燈，於晚間10點至隔天早上6點實施減壓供水，苗栗則呈「水情提醒」綠燈。
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春雨於昨（19）日來襲，中央氣象局指出，這波春雨主要雨勢將從今晚下至周五（21日）清晨，且全台各地皆有降雨可能，直至周五白天才會有所趨緩。
全台各地天降甘霖，針對各地水庫進帳情形，王藝峰指出，從19日早上7時，至今日上午7時，預估水庫集水區的蓄水效益大約會達1912萬噸，其中，有超過600萬噸已流入水庫，剩下的會在未來幾天陸續流入。
他接續說道，從昨日至今日降雨主要集中在彰化以北地區，受益最大的是鯉魚潭水庫，其次是石門水庫以及寶山、寶二水庫，目前為止，相信此波降雨可以挹注中北部水情，而南部地區可期待今日下午的降雨狀況。
針對接下來2天降雨對水庫進帳的預期效益，王藝峰表示，因春季鋒面變動性很大，仍然必須仔細評估觀察未來的變動情形，不過，水利署對達成6月底「穩定供水無虞」目標仍非常有信心。
他提到，由於局部地區有短暫陣（雷）雨天氣，水利署於昨日成立應變小組，請待命執勤人員保持警戒，並籲請西部相關縣市加強整備應變，在防旱的同時，也防災防淹水。
至於是否有進行「人工增雨」？王藝峰說明，因受制於鋒面帶來雷雨包等相關情形發生，因此目前暫停人工增雨以免造成災害，但只要氣候條件許可，水利署也會隨時啟動人工增雨。