特企／響應世界地球日！LG引領業界推永續家電　擁抱淨零生活

台灣LG電子董事長鄭淵寬分享：「LG於2019年宣布LG Zero Carbon 2030零碳計畫，目標在2030年實現全球營運零碳排，更於去年宣布2050年將全面使用再生能源，LG會加速落實永續發展，期望為地球與民眾創造更美好的未來。」
LG相信更好的設計能帶來更好的生活，LG產品不但內建WiFi，可透過ThinQ App遠端操控，亦可進行能源監控，也不斷致力研發低汙染、省能源的家電產品。LG擁有「直驅變頻壓縮機」專利技術，兼顧省電與耐用，LG冰箱即利用了此項專利技術，不但能提升產品效率，更可延長產品壽命；另外，LG也充分使用「雙迴轉變頻壓縮機」技術於家電中，達到節能省電的效用，像是空調、乾衣機、除濕機等產品。
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除了在產品設計上盡可能降低能源消耗，LG也在家電使用細節下了許多功夫，像是LG OLED電視由複合材料和 UL ECV 認證的再生塑膠製成，重量減輕39%，更進而減少從生產運送至消費者手中產生的碳排放量；另外，去年上市的LG CordZero™ A9 TS 蒸氣濕拖無線吸塵器，領先業界推出獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭，利用高溫蒸氣濕拖去除頑垢，避免使用化學清潔劑為地球帶來負擔。
除了不斷以創新技術提供消費者環保產品，LG更將永續設計理念應用於包材上，像是LG OLED電視採輕量包材，使用可回收的硬紙箱，以及生物基材料製成的遙控器袋，為符合環境認證，所有材質皆經過慎重選擇，更符合環境友善宗旨；LG gram 筆記型電腦不僅包裝為可回收材質，包裝還能重複利用，消費者拆封後可將包裝改裝成相框，不僅環保也讓LG gram的開箱增添更多互動與趣味。
地球的資源有限，因此良性的資源循環尤其重要，LG從舊產品中提取可再生資源，並重新使用至全新的產品中，賦予產品全新生命。此外，LG持續擴大電子垃圾的回收量，2021年已回收352萬噸，並計畫於2023年回收總量達到800萬噸；另外LG也努力提高生產過程中的廢物回收率，2021年已達到92%，2030年目標將達到95%回收率，讓產品製作過程的資源效率極大化。
LG深知許多非再生能源是全球氣候暖化的兇手，故再生能源的使用亦是友善環境的重要指標，因此LG也計畫從能源運用著手，目前LG在北美的生產過程、辦公室皆已使用100%的再生能源，接下來LG也預計於2050年全面使用再生能源。此外，LG於韓國成立智能園區，園區內採用環保生產技術與能源設施，能減少溫室氣體排放，並使用最新的能源管理解決方案，可將能源使用量減少30%，大幅降低碳排放量；而目前LG也正在建造太陽能設施，待完成後，太陽能將替代總用電量的 10% 以上，與每年種植約 20,000 棵樹的效果相同。
LG大步朝向永續品牌邁進，希望讓消費者不僅感受產品的優異性能，更能兼顧環保效益。不只是世界地球日，LG邀你每天都能響應環保行動，一起擁抱永續美好生活！