ASTRO文彬逝世！生前採訪曾說「2句話」　粉絲不願相信輕生

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文彬逝世的消息令粉絲不捨，就有人翻出他過去受雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》訪問時的內容，其中一段為「如果文彬是天使，並只能做一件善事，你會想做什麼？」文彬回覆「我想給那些結束自己生命的人再一次機會」，「雖然不知道未來會發生什麼，但我們活著不會總想著死亡。光是思考今天要吃什麼、明天穿什麼，這些幸福的想法就會讓一天都不夠用了，若自己選擇結束生命，真的太可惜」，故眾人皆難以接受他被推測是輕生的消息。
對於文彬的離開，Fantagio發聲明表示「4月19日ASTRO成員文彬突然離開我們，成為了天上的星星」，雖然悲傷難以與送走兒子和兄弟的家屬比擬，但是長時間相處的ASTRO成員們，和Fantagio藝人及員工都在巨大的悲傷和衝擊中，深深地哀悼逝者。經紀公司也透露，依照家屬意願，葬禮將由家人、親戚、公司同事參加，最大限度地安靜地舉行。
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