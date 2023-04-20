快訊／ASTRO文彬在家身亡！經紀人發現遺體　警察：推測非他殺

ASTRO文彬逝世！生前採訪曾說「2句話」　粉絲不願相信輕生

▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／翻攝文彬IG）
▲ASTRO成員文彬過世，得年25歲。（圖／翻攝文彬IG）

記者李惠婷/綜合報導

韓團ASTRO成員文彬今（20）日凌晨傳出逝世，經紀人19日晚間在他家發現遺體，警方初步推測應是自殺，不過確切狀況仍待調查。消息傳出後引發各界震驚，有網友便翻出他過去受訪的片段，當時文彬曾說，若想做一件善事，希望能給那些結束自己生命的人再一次機會，如今傳出他疑似輕生的消息，令許多粉絲無法接受。

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據韓媒報導，經紀人於19日晚間8時10分在文彬的家中發現他的遺體，當時便已無生命跡象，警方到案確認後斷定非他殺，推測為輕生，不過詳細狀況仍待勘查，並準備驗屍。

▲韓國網友傳出20日是文彬媽媽的生日，她在生日前夕面對喪子之痛，無法想像她該有多痛心，讓人相當不捨。（圖／翻攝文彬IG）
▲文彬被推測為輕生，有粉絲便翻出他過去受訪的內容，表示難以接受。（圖／翻攝文彬IG）
文彬逝世的消息令粉絲不捨，就有人翻出他過去受雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》訪問時的內容，其中一段為「如果文彬是天使，並只能做一件善事，你會想做什麼？」文彬回覆「我想給那些結束自己生命的人再一次機會」，「雖然不知道未來會發生什麼，但我們活著不會總想著死亡。光是思考今天要吃什麼、明天穿什麼，這些幸福的想法就會讓一天都不夠用了，若自己選擇結束生命，真的太可惜」，故眾人皆難以接受他被推測是輕生的消息。

對於文彬的離開，Fantagio發聲明表示「4月19日ASTRO成員文彬突然離開我們，成為了天上的星星」，雖然悲傷難以與送走兒子和兄弟的家屬比擬，但是長時間相處的ASTRO成員們，和Fantagio藝人及員工都在巨大的悲傷和衝擊中，深深地哀悼逝者。經紀公司也透露，依照家屬意願，葬禮將由家人、親戚、公司同事參加，最大限度地安靜地舉行。

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