ASTRO文彬驟逝大震撼！練習生曝每日操練17小時　好友被迫刪光

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曾待過「FENT娛樂」的劉浩文表示，到韓國練習時語言不通，但公司強烈規定不能講中文，即使在練舞空檔，在茶水間巧遇同公司的台灣藝人家儀，悄悄用家鄉話對談，就立刻被經紀人訓斥，如果表現不好，還會被用力拍背，痛到不行，若能幸運出道的話必須先將酬勞償還訓練費用，清償完畢才會有薪水入帳，若是覺得訓練太苦想放棄解約，就必須賠償每年1、200萬元台幣費用。
已經在韓國出道的家儀，起初不諳韓文，因為語言不通，壓力大又無法發洩，感覺非常挫折。嘻小瓜也透露，韓國經紀公司管理嚴格，一旦決定出道，就必須像一張白紙，以前的通訊錄、社群軟體都必須刪除，就算想訴苦也很難找到對象，最近他推薦一個選手去YG當練習生，經紀公司要求對方刪除累積170萬人次觀看的抖音帳號，同意後才能赴韓練習。
嘻小瓜說，台灣幾乎2、3年才會出一個偶像團體，所以競爭不大，但韓國一年就會有上百個團出現，競爭相當激烈，偶像壽命頂多到30歲，就要轉戰戲劇、綜藝發展，即使出道也未必會紅，還得被評估品牌喜愛度排行，依照人氣決定曝光度，為了不讓團員太突出，經紀公司嚴格要求齊頭式平等，避免團員內部競爭，導致團體分裂，成員也不能私下談戀愛，若被發現黑歷史就會被冷凍。
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