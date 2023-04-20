快訊／ASTRO文彬在家身亡！經紀人發現遺體　警察：推測非他殺

ASTRO文彬驟逝大震撼！練習生曝每日操練17小時　好友被迫刪光

▲《小明星大跟班》邀請劉浩文、家儀等人暢聊當韓國練習生的辛苦。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
▲《小明星大跟班》邀請劉浩文、家儀等人暢聊當韓國練習生的辛苦。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）

記者江芷稜/綜合報導

韓團ASTRO成員文彬昨（19）日深夜傳出驟逝消息，讓粉絲為之心碎，也呼籲重視偶像們的身心健康，在造星工業發展蓬勃的韓國，每年誕生的團體不計其數，練習生為求能夠冒出頭，每日都很辛苦操練，台灣練習生近日錄製《小明星大跟班》節目，就吐露要當偶像的血淚歷程，不僅練舞暈倒都很正常，還嚴格禁止玩社群、必須刪光好友，練習生活自閉且刻苦。

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▲《小明星大跟班》邀請劉浩文、家儀等人暢聊當韓國練習生的辛苦。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
▲《小明星大跟班》邀請日本、韓國練習生談幕後的心路歷程。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
《小明星大跟班》18日邀請徐凱希、Dolly、AKB48 Team TP亞恩、韓國練習生劉浩文、FANATICS家儀，以及舞蹈老師嘻小瓜、橘子，暢聊練習生的背後辛酸，協助YG娛樂徵選新人的嘻小瓜透露，練習生去韓國發展，每天5點起床，開始上語言學校學韓語，放學後繼續練習舞蹈、歌唱，直到晚上10時才會休息，早出晚歸操練10多個小時，連喝水都不能自己決定，經紀人會透過監視器觀察成員，如果未能按表操課就會挨罵。

曾待過「FENT娛樂」的劉浩文表示，到韓國練習時語言不通，但公司強烈規定不能講中文，即使在練舞空檔，在茶水間巧遇同公司的台灣藝人家儀，悄悄用家鄉話對談，就立刻被經紀人訓斥，如果表現不好，還會被用力拍背，痛到不行，若能幸運出道的話必須先將酬勞償還訓練費用，清償完畢才會有薪水入帳，若是覺得訓練太苦想放棄解約，就必須賠償每年1、200萬元台幣費用。

▲劉浩文透露在韓國訓練期間，即使與台灣成員相遇，也不能用中文對談。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
▲劉浩文透露在韓國訓練期間，即使與台灣成員相遇，也不能用中文對談。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
已經在韓國出道的家儀，起初不諳韓文，因為語言不通，壓力大又無法發洩，感覺非常挫折。嘻小瓜也透露，韓國經紀公司管理嚴格，一旦決定出道，就必須像一張白紙，以前的通訊錄、社群軟體都必須刪除，就算想訴苦也很難找到對象，最近他推薦一個選手去YG當練習生，經紀公司要求對方刪除累積170萬人次觀看的抖音帳號，同意後才能赴韓練習。

▲家儀表示經紀人會透過監視器觀察練習生的生活。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
▲家儀表示經紀人會透過監視器觀察練習生的生活。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YT）
嘻小瓜說，台灣幾乎2、3年才會出一個偶像團體，所以競爭不大，但韓國一年就會有上百個團出現，競爭相當激烈，偶像壽命頂多到30歲，就要轉戰戲劇、綜藝發展，即使出道也未必會紅，還得被評估品牌喜愛度排行，依照人氣決定曝光度，為了不讓團員太突出，經紀公司嚴格要求齊頭式平等，避免團員內部競爭，導致團體分裂，成員也不能私下談戀愛，若被發現黑歷史就會被冷凍。

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