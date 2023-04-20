曾和許效舜「冷戰2年」！澎恰恰欠2.4億遭親友切割 曝師徒現況
資深男星澎恰恰債務纏身多年，原本去年8月宣布債務還清，僅剩親友借的1500萬，但日前又突然在直播時自爆還有5、6000萬債務待處理，光靠演藝圈收入10輩子都還不完，因此宣布轉行賣泡菜，而他15日生日收到「徒弟」許效舜的祝福，表示身邊許多親友選擇疏離他，但許效舜卻還願意喊他師父，讓他感動直呼：「謝謝我最好的愛徒舜子。」
記者賴禹妡/台北報導
澎恰恰和許效舜1999年因搭檔主持《鐵獅玉玲瓏》而家喻戶曉，但節目停播後，兩人一度因傳言而對彼此產生誤會，先是澎恰恰聽說若他要回該節目，需要經過許效舜同意，許效舜則以為澎恰恰回來是要毀滅「石頭家族」，師徒倆因此冷戰2年，直到某次見面把話說開才解開誤會。
澎恰恰昨（19）日在臉書貼文，透露前天他生日收到許效舜的祝賀貼文非常感動，因為這幾年負債風波不斷，許多親友都選擇疏離，但許效舜非但沒有切割，還公開獻上對他創業的祝福，「在我成為公認『失負』的時候，還願意認我一聲『師父』，這種溫暖，如人飲水，冷暖自知」，他也表示感動完，看著手邊的泡菜，又要出門送貨了，「我不想辜負大家的期待，也不會辜負你認我這個師父」。