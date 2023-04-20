鋒面暴雨又快又急！中台灣大淹水 氣象專家揭原因：南部注意了
受到鋒面雨帶的影響，昨（19）日午後各地都出現降雨，部分地區都出現短延時強降雨，彰化縣福興鄉最高時雨量達到108.5毫米，苗栗縣泰安鄉3小時就累積153毫米，昨日截至今（20）日下午1點，共累積408毫米全台最多，超大雨量也讓各地區現淹水情況；對此氣象專家賈新興強調，此次降雨除了鋒面的不穩定帶外，「西南風」水氣的助威和氣流遇到地形被抬升，都是導致中部山區有強烈降雨的原因，預計封面今日下午持續往南移動，但南部的降雨強度應該不及中部山區，但仍是不容小覷。
記者張志浩/綜合報導
據氣象局資料顯示，若以縣市區分，昨日累積至下午1點20分，苗栗縣泰安鄉總雨量408毫米最多，台中市外埔區區246毫米第二，高雄市旗津區224.5毫米第三，降雨主要集中在苗栗，賈新興提及，這次鋒面的短延時強降雨就是淹水主因，除了鋒面本身，西南風帶來的環境讓整個西半部水氣非常充沛。
賈新興表示，除了上述原因，鋒面在遇到山區時會順勢被抬升，往高處的水氣集結成雲，也導致降雨變多，且滯留時間較長，而在預報上，雖然電腦模式能夠掌握鋒面的大趨勢，但許多細節仍只能見機行事，較難預測何處降雨最多、何處雨是最大。
賈新興提及，目前鋒面已經抵達南部上空，可以發現彰化、雲林一帶雨勢越趨明顯，午後至晚上南部會是主要的降雨熱區，不過由於南部較不會出現氣流被抬升的情況，預期降雨不會像昨日中北部那麼誇張，但仍要特別留意；此外他也強調，本波春雨對中北部水庫肯定是大進補，但在南部、尤其台南地區降雨仍明顯不足，提醒民眾還是要節約用水，珍惜水資源等待梅雨季的到來。