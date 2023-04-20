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台積電Q1獲利2069億元、年增2.1%　每股盈餘7.98元

▲台積電第一季合併營收約5086.3億元，稅後純益約2069億元，季減約3成，但年增2.1%，每股盈餘為7.98元。至於毛利率來到56.3%，優於財測高標。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電第一季合併營收約5086.3億元，稅後純益約2069億元，季減約3成，但年增2.1%，每股盈餘為7.98元。至於毛利率來到56.3%，優於財測高標。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電今（20）日公佈2023年第一季財務報告，合併營收約5086.3億元，稅後純益約2069億元，季減約3成，但年增2.1%，每股盈餘為7.98元。至於毛利率來到56.3%，（原預估首季毛利率為53.5到55.5%），優於財測高標。

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台積電公佈2023年第一季財務報告，合併營收約新台幣5,086億3 千萬元，稅後純益約新台幣2069億元，每股盈餘為新台幣7.98元（折合美國存託憑證每單位為 1.31 美元）。與 2022年同期相較，2023年第一季營收增加了3.6%，稅後純益與每股盈餘皆增加了2.1%。與前一季相較，2023年第一季營收減少了18.7%，稅後純益則減少了30.0%。

台積電指出，若以美金計算，2023年第一季營收為167億2千萬元，較2021 年同期減少了4.8%，較前一季則減少了16.1%。2023年第一季毛利率為56.3%，營業利益率為45.5%，稅後純益率則為40.7%。

台積電指出5奈米製程出貨佔台積電2023年第一季晶圓銷售金額的31%，7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的20%。總體而言，先進製程，包含7奈米及更先進製程的營收，達到全季晶圓銷售金額的51%。


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