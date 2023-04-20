治療新知！棘手「結節性癢疹」不再沒藥醫　FDA核准第1個治療藥

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「結節性癢疹」病因不明 奇癢無比又難醫結節性癢疹（Prurigo nodularis）是一種較不常見的皮膚疾病，常發生在四肢，最常出現的位置是小腿伸側，患者皮膚會有一顆顆米粒或碗豆大小的丘疹或結節，並出現嚴重搔癢的症狀。
皮膚劇烈的發癢導致患者長期反覆搔抓，而且越抓越癢陷入惡性循環，傷口無法癒合也增加了感染的風險。此外，嚴重搔癢不僅影響患者的生活、睡眠，也進而造成患者壓力、憂鬱，而留下的疤痕、皮膚角化及苔癬化，也常會讓患者感到自卑，甚至影響人際交往。
姚宗杰醫師指出，結節性癢疹是一種奇癢無比又非常難以治療的疾病，目前發病的原因仍不明，不過很多病人都有「異位性體質」。
病人若有異位性皮膚炎合併汗皰疹，就已經為生活增添許多磨難，但異位性皮膚炎合併結節性癢疹所受的磨難更是其好幾倍。而且姚宗杰醫師表示，大多數醫師都認為結節性癢疹比汗皰疹更難治療。
過去無藥核准治療 「它」成首個FDA認可藥物結節性癢疹對醫師來說也是相當棘手的疾病，過去沒有理想根治的方法，多以抗組織胺、類固醇等藥物控制。隨著醫學科技的進步，雖然已有生物製劑、標靶藥物等可用於治療異位性皮膚炎，但卻沒有任何一項藥物被認可治療結節性癢疹。
不過，近日美國食品藥物管理局（FDA）宣布，核准杜避炎（Dupilumab）生物製劑用於治療成人結節性癢疹，這也是FDA第一個批准使用於結節性癢疹的治療方式。
根據美國國家衛生研究院（NIH）上發布的兩項臨床試驗，評估杜避炎（Dupilumab）治療結節性癢疹有效性後，認為其治療改善效果具有顯著性。
而2020年也有系統性回顧研究，針對11篇文章中使用杜避炎（Dupilumab）的結節性癢疹患者數據進行分析，通過數字等級量表（NRS）評估搔癢症的改善程度，其中有82.22%的患者表示搔癢情況減半，有48.88%的患者搔癢情形完全緩解，但須治療4個月以上。
姚宗杰醫師表示，近幾年臨床經驗也發現，數例嚴重異位性皮膚炎併發結節性癢疹的病童，經過杜避炎治療4至6個月之後，除了異位性皮膚炎的皮疹大幅改善，還意外發現結節性癢疹可能也有治療效果，患者突起的結節變平，搔癢也減緩。
不過，杜避炎對18歲以下的結節性癢疹患者是否安全有效尚不清楚，而且會有注射部位疼痛、肌肉疼痛、腹瀉等常見副作用，甚至可能會有過敏、關節痛、關節炎、血管炎等嚴重副作用。
但姚宗杰醫師提到，過去不只生物製劑沒有結節性癢疹適應症，也沒有任何其他的藥物被美國FDA認可治療結節性癢疹，這次杜避炎被FDA核准，過去棘手的結節性癢疹終於有了第一種安全有效的治療藥物被認可，這可謂病患的福音，也是結節性癢疹治療的大進展。
資料來源：
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tyYohzpi4eP5T9gQNSrKrt3rfmv7SH7BGokWyLbeUtbPs6Hh4wQFL7D2Yaoq5R3fl&id=100057449259384&mibextid=qC1gEa
https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-first-treatment-prurigo-nodularis
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57521
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