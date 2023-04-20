中市水湳市場隨袋徵收　攤商民怨四起

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市長盧秀燕表示，水湳市場雖是屬於自行試辦並非公辦，環保局沒有參與費用的收取和使用，但還是引起紛爭，導致部分攤商反對。環保局仍會協助了解解決。
楊大鋐指出，水湳市場攤商每天需繳納清潔管理費100元給水湳清潔管理委員會，而水湳市場外圍攤商尚屬非市府所列管，市府卻放任非法團體辦隨袋徵收，還默許他們自製垃圾專用袋，且價格還任他隨意開。
楊大鋐質疑，水湳清管會根本不是一個正式的組織團體！水湳攤商每天須繳納100元的清潔管理費，攤商以250攤計，每月繳交75萬清潔費。而水湳市場垃圾清運費用，每公斤4.2元、合約每月清運90公噸，清潔費扣除清運費用還有盈餘，結果卻還要求攤商另外購買專用垃圾袋？豈不是一頭牛剝二層皮？
楊大鋐質疑，為何一個非法團體能以市府隨袋徵收名義，販賣專用垃圾袋？不合法、未立案市場，可以專賣垃圾袋？他批市府專案報告竟根本搞不清楚水湳市場垃圾專用袋一個賣多少錢，依環保局專案報告指出，「每個垃圾專用清潔袋15元的價格提供給攤商。」
楊大鋐表示，他自今年一月以來接獲水湳攤商陳情，水湳市場專用清潔袋一開始賣給攤商20元，從來沒有15元這樣的價格。他質疑差價5元去了哪裡？誰收走了？要求政風處應介入調查。
楊大鋐說，如市府仍一意孤行，強力推行水湳市場的垃圾隨袋徵收，並且沒有任何配套措施，他絕對與鄉親站在一起反對到底。
環保局長陳宏益說，所謂非法團體其實是自治會，還會再進一步了解狀況，並沒有默許。水湳市場有不少攤商，已推動垃圾隨袋徵收，也很怕其他攤商為規避買專用袋而亂倒，可以想辦法循序漸進推動。