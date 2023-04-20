北市第二選區初選擊敗何志偉！王世堅：是另一個重責大任的開始

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王世堅說，這次初選勝出是另一個重責大任的開始，在陳怡君陪伴下，在掃街過程中看到社子島的慘狀，包括大同區污水廠對地方造成的污染與惡臭來源，藉由這次參選能夠理解到問題的嚴重性，與問題拖延20幾年造成傷害之大，所以他認為是重責大任的開始，要趕快努力，一方面必須搜集選區基層群眾的各種心聲，二方面要贏得這場大選，這場大選還要幫助副總統賴清德贏得總統大選。
王世堅表示，這次參選大概是他歷經多次參選與幫別人助選最艱鉅，與看最過難過的一面，他看到了邪惡，但也看到善良的一面，同黨議員陳淑惠、陳怡君、林世宗、洪健益、劉耀仁、吳沛憶、張文潔對他伸出援手，尤其是陳淑惠、陳怡君在他最混沌迷茫時伸出援手，在民調前陪他掃街一週，這三天下大雨，陳怡君幾乎陪他掃街淋成落湯雞，「我是還好，我這野獸淋雨，她是美女還願意犧牲！」所以這次初選他看到邪惡，更看到善良，男子漢大丈夫一定要奮戰下去。
王世堅形容這場初選是「正義打敗邪惡」，他最不捨同事陳怡君遭到污衊，陳怡君幫他是因為念舊惜情，陳怡君16年前學校畢業後到他服務處任職1年多，她的父母親生前也是兩代的好朋友，只因為他們幫我就被污名化，這次再次感謝陳怡君等議員，以及議會民眾黨議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪也鼓勵他，這次初選看見善良的陳怡君，也看見善良的同事。