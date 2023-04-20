名家論壇》周之弦／侯友宜訪新加坡，能取什麼經？

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新加坡在1965年毅然退出馬來西亞聯邦，獨立建國。面對當時敵意環伺的島嶼馬來世界，以及赤色勢力的可能向南蔓延，做為一個沒有資源的小島、沒有縱深的城邦，新加坡在發展上憑藉廉能的政府、高效的治理、高度的國際化和高素質的人才，成為亞太區域的金融及轉運中心。
在外交上，則以靈活務實、和平友善、互利共榮的思維和作為，不僅在美中之間左右逢源、穿針引線，更成為東協國家的代言人，和亞太經濟合作及安全對話的核心場域。
由此觀之，侯友宜選擇向新加坡取經的首要重點，是如何讓台灣成為將自身影響力和能動性極大化的區域正向力量。這個曾被人揶揄為「鼻屎大的國家」，正用它以小事大的智慧告訴我們，台灣不該淪為美中權力競逐下的馬前卒或受氣包。
台灣永續安全的真正保障，不是一面倒的乞求美日，承諾檯面上下的安全保證。更不是為了取信北京，而忽視存異是求同的基礎，分治是兩岸的現實。而是要發揮優勢、保持自信，務實不務虛、平衡不失衡、備戰不求戰。願當和平的黏著劑、拒當引戰的火柴棒！
再者，新加坡的執政團隊向來以紮實的政績來取信選民，不是以激情的話術來動員選民。不打高空、不玩民粹，不用意識形態來鞏固和延續政權，如實做到「清廉、勤政、愛鄉土」。
捫心自問，台灣的民主正在進步，還是倒退？內耗攻訐、黨同伐異，只問立場、不問是非的現狀是該改變了！讓台灣百姓掙脫反統和反獨的無解牢籠，遠離民主和威權的正邪對立，停止操弄意識形態，引導民意脫虛向實。去統獨、行善治，才是台灣共識！
侯友宜藉出訪獅城，突顯新北的角色是台灣的縮影，台灣的處境是星洲的倒影。卻也不言可喻的可突顯，「好好做事」的勤政才是善治的基石：善治不善辯、自信不自傲，謀定而後動、居安而思危。
或許，帶著這些特質到獅城交流取經，更能領會新加坡的經驗，其實提醒著台灣，自強才能自立、對話化解對抗；小國沒有務虛躁進的本錢，更沒有引火上身的空間。
期待已決定肩負使命的侯友宜返台後，會以獅城元素來進一步豐富「三平、三安」(社會公平、兩岸和平、國家太平，人民安心、社會安定、國家安全)。甚至帶頭宣示：我們這一代人有責任為下一代人，守護一個永續發展的台灣；更有責任為下一代人，維繫一個永續和平的台灣！說到底，沒有和平、哪有發展？沒有身家性命、哪有民主繁榮？
●作者：周之弦／全球政經諮詢顧問
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