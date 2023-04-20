《內政部組織法》修正案初審通過 林右昌：跨出歷史的一大步
立法院司法及法治、內政委員會今（20）日初審通過《內政部組織法修正草案》，會後內政部長林右昌受訪向立法委員表達感謝，並指出內政部組改議題已討論25年，今天跨出了歷史的一大步。他表示，待內政部組織法等案未來三讀通過，將成立國土管理署、國家公園署，有利國土利用。
記者翁子竣／台北報導
立法院司法及法制、內政委員會今召開聯席會議，並於初審通過《內政部組織法修正草案》、《內政部消防署組織法草案》、《內政部國土管理署組織法草案》、《內政部國家公園署組織法草案》，另《內政部次級機關及其業務》條文草案列警政署、消防署、移民署、國土管理署及國家公園署等5項，經委員會討論仍未取得共識，條文保留送黨團協商。
林右昌會後受訪時表示，要特別謝謝立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委謝衣鳳及所有立委，協助《內政部組織法》修正。他提到，內政部組改議題已討論了25年，今天跨出歷史的一大步，未來《內政部組織法》等案三讀通過，將會成立國土管理署、國家公園署，對於國土利用及城市、都會等環境治理會更進步，更符合未來世界潮流與人民期待。
此外，對於仍有部分條文需朝野黨團協商，林右昌也強調，內政部會繼續努力和立委們溝通，希望這個會期就能完成《內政部組織法》修法工作。