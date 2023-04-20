ASTRO文彬驟逝震撼南韓演藝圈！星友沉痛哀悼 IU取消採訪行程
南韓男團ASTRO成員文彬昨（19）日陳屍家中，在住處身亡，得年25歲，經紀公司「Fantagio」也悲慟證實「文彬成為了天上的星星」，讓南韓全演藝圈震撼又沉痛，許多藝人包含IU、女團「LE SSERAFIM」等都取消工作安排表達哀悼之意。
記者賴禹妡/台北報導
文彬19日被經紀人發現倒在家中，今日凌晨被韓媒報導已在住家身亡，真正死因有待釐清，得年25歲，消息曝光後讓親友、粉絲都陷入悲痛之中，而南韓演藝圈也因此籠罩在沉痛的氣氛裡，眾多藝人將工作行程排開，以表達哀悼之意，近日忙著宣傳電影《Dream》的IU，已於稍早宣布採訪行程延後，電影團隊幫忙發聲：「為哀悼已逝故人，《Dream》劇組和IU對突如其來的悲報表達哀悼。」
而演員金浩英在IG限時動態上接連貼出白色菊花的照片，慟喊「我感到很沉痛⋯」、「沒辦法遵守約定要請你吃一頓飯，很抱歉」，女團「LE SSERAFIM」原於今日錄製綜藝節目《認識的哥哥》，也取消了上班路的拍攝。
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