在新加坡談兩岸政策 侯友宜：務實做好交流、訪星國是一個第一步
新北市長侯友宜率團前往新加坡展開4天3夜市政交流行程，今（20）日第一天接受媒體採訪，對於不公開的行程與誰見面？見到甚麼樣的官員及進行何種性質拜會？侯友宜都沒有正面回答，至於又再度被問到對兩岸關係的看法時，侯友宜則是說到，兩岸本身要務實做好交流，降低誤解，就像來到新加坡，這是一個第一步，強調彼此間長期有很友善的密切交往，能夠善待跟尊嚴的平等對待，讓台灣共好、兩岸共好、全世界都能夠共好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，兩岸本身要務實做好交流，降低彼此之間的誤解，讓兩岸都能夠共好，就像新北市帶動北台灣要共好，讓台灣共好、兩岸共好、全世界都能夠共好，這是最重要的目的；強調台海的穩定就是彼此之間要理解對方想法，彼此之間要能夠善待跟尊嚴的平等對待對方，用這樣的方式，相信兩岸就可以一起往前走。
侯友宜在受訪時先說明早上不公開的行程是去拜會一些公私部門，表示彼此之間做交流，對新北市的發展以及對國家未來走向做善意的溝通，都希望新加坡跟台灣能夠攜手，面對內政相關的議題以及外部的挑戰。
侯友宜表示，城市在交流的過程當中，彼此之間互相吸取新的經驗，以及新加坡的發展有哪些值得借鏡，新北市有哪些好的地方可以值得他們學習，大家做了一些充分的理解，大家一起努力，讓新加坡、台灣還有新北市能夠共好。
最後對於當地的新加坡新民日報報導，指出國民黨選情堪憂，提到侯友宜的聲量可能開高走低還不及前高雄市長韓國瑜。對此，侯友宜仍是說謝謝大家關心，重申他在新北市當市長，不但要全力讓新北市好以外，更重要是今天到新加坡來，就是要讓新加坡也能夠了解新北市在治理的方面，就像台灣縮影的都會治理，透過城市經驗的帶領，讓大家看到新北市，也看到中華民國。