雨勢驚人！苗栗泰安落石砸車再添1起 駕駛負傷求助衛生所
（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣豪雨來勢洶洶，一名男子駕車行經泰安鄉苗62-1線往中興村途中遭落石砸傷人車，男子負傷開往附近泰安鄉衛生所求助，手部傷口幾乎深可見骨，血流如注，初步處理後送醫。
泰安鄉公所秘書陳信達指出，鄉內因豪雨造成多處道路落石坍方，清晨6時許，泰安鄉公所清潔隊張姓員工駕車上班途中行經苗62線約1.6公里處砲石段，不慎遭落石擊中，車體幾乎全毀變形，張男自行脫困並連繫友人協助載往大順醫院就醫，經檢查多處擦挫傷並無生命危險。
陳信達表示，到了中午11時許，一輛休旅車行經苗62-1線往中興村方向，也遭落石砸車，石塊砸穿擋風玻璃，車內62歲蔡姓駕駛因手握方向盤，左手遭擊中，當場血流如注，仍忍痛把車開往前方約900公尺處的衛生所求助。
泰安鄉衛生所人員指出，男子當時以衣服包裹著左手掌走進衛生所，自稱遭落石擊傷，當衣服一鬆開，手指傷口瞬間爆血，護理人員初步檢視左手多根手指撕裂傷，其中有一手指疑似骨折，傷口更幾乎深可見骨，因衛所醫療資源有限，趕緊協助清洗包紮傷口並加壓止血，安排救護車協助將男子送醫。（編輯：李錫璋）1120420