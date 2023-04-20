《歌劇魅影》吸金427億！35年長壽劇難敵疫情 告別紐約百老匯
紐約百老匯史上最長壽音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），歷經35年、近1萬4000場的演出，16日正式落幕，這齣音樂劇自1988年在百老匯首演至今，創下近2千萬人進場紀錄，締造超過14億元美金（約427億元台幣）票房，成就相當驚人。
記者江芷稜/綜合報導
《歌劇魅影》改編自法國作家卡斯頓勒胡的同名小說，劇情描述一位戴著面具遮掩醜陋面貌的音樂天才，徘徊在巴黎歌劇院，訓練心愛的女高音克莉絲汀，但這段戀情最後演變成三角戀。這部音樂劇曾獲得7項東尼獎，之後被搬上大銀幕，堪稱是史上最成功的音樂劇之一。
最後一場演出，英國作曲家安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）率領不同時期的卡司謝幕，包括曾飾演克莉絲汀的莎拉布萊曼，也現身為這段傳奇告別，他表示，「在過去幾個月裡，我認為《歌劇魅影》不會隨著它的造成的轟動消失，也許它會回來，你永遠不知道」，並盛讚這幾場的演出，是史上最精彩的表演。
《歌劇魅影》一直深受觀眾喜愛，但因為疫情攪局，一度停演18個月，票房受到影響，由於演出動輒需要上百人，製作成本節節高升，票房回溫速度不夠快，製作人只好忍痛宣布該劇謝幕，觀眾把握最後機會朝聖，在依依不捨的氣氛中告別這部經典音樂劇，莎拉布萊曼則深信這是一個好作品，希望將來還有機會見證它重新登台。