李多慧降臨樂天女孩 巫苡萱曝她燃起「球場奇景」：前所未見
樂天女孩、啦啦隊女神籃籃、巫苡萱今（20）日出席華視《2023 MLB美國職棒看華視》活動，聊到前陣子剛從南韓來台的女神李多慧，巫苡萱表示看到桃園棒球場前所未有的「奇景」。
記者侯家瑜/台北報導
籃籃、巫苡萱坦言李多慧來台後，並未對她們造成威脅，反而是良性的帶動競爭，「大家舞蹈的力道都有再更提升，大家一起變好。」籃籃透露當時在球場上除了看到本身的球迷以外，也看到不少熱愛韓風的粉絲舉應援板、喊口號，巫苡萱還形容李多慧的降臨，讓球場出現前所未見奇景，「球迷圍著應援團，把整個走道塞滿，人山人海，我整個嚇到，害我還以為是什麼蔡依林的演唱會。」盛讚這是啦啦隊的巔峰。
籃籃透露李多慧私下是個很有禮貌、親切的人，初見面的時候還會鞠躬，「雖然我們語言沒有很通，但透過比手畫腳，就有更認識彼此。」巫苡萱也說李多慧有買鯛魚燒請大家吃，相當可愛。至於人紅是非多的隊員林襄，心情是否有受到諸多負面新聞影響？籃籃認為林襄現在心理素質成長不少，現在也有持續在工作，應該不會特別理會酸民。
籃籃分享近年啦啦隊風氣盛行的原因，她認為過去藝人有距離感，在球場上的啦啦隊，較有機會與球迷們互動，拉近雙方之間的距離。而與胡瓜、徐乃麟和吳宗憲等主持天王，都合作過的籃籃，表示啦啦隊和演藝工作的收入都差不多，啦啦隊可以增加人氣，廣告、代言邀約自然就會跟著來。