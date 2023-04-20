美FDA建議「每年接種次世代疫苗」！台灣也跟進？王必勝：會參考
新冠肺炎疫情全球趨緩，美國食品藥物管理局（FDA）公布，原始新冠肺炎病毒株的疫苗應退場，尚未接種過基礎劑疫苗的人，應接種次世代疫苗，且每年一年一劑，建議秋天接種。至於我國是否比照辦理，指揮中心指揮官王必勝表示，美國的政策方案會提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，但目前接種方案仍照舊，未來新冠疫苗將如何接種，各機構研究也都還在進行中。
記者孫唯容／綜合報導
指揮中心推行「疫苗+1」活動，針對「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」與「6歲以上於今年起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」推廣疫苗接種。
如果符合情況的民眾曾有確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月、84天以上，不過已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗民眾，今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。
王必勝指出，未來疫苗如何接種，每個人都想知道答案，各個機構研究都在進行中，美國政策我們也都納入參考，提給ACIP討論後再進一步形成國內政策，不過未來確切方案形成和現行方案不同會再公告。