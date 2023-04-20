NBA季後賽分析／「雙塔」被金塊攻陷　灰狼回主場還有招嗎？

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很顯然，灰狼在Nikola Jokic在場上時，是能找到方法來對抗金塊的，但他們解決不了的是對方較矮小、且無中鋒的第二陣容。根據官網數據，當金塊擺上J. Green - K. Caldwell-Pope - A. Gordon - B. Brown - M. Porter Jr.這五人組合時，他們進攻效率157.1，防守效率54.5，淨效率達到本屆季後賽最高的「102.6」(最少出賽10分鐘)！
這可不僅僅是數據印象流，金塊今天在第二節使用這套陣容時，幫助他們最多領先到21分；末節在開局落後時，也是同樣五人組重新將分數反超，以3分領先把比賽交到主力手上。
灰狼在面對這個「小球」陣容時，很難創造出投籃機會，因為對方會包夾Towns，然後在他傳球時迅速移動回位；在進攻端，則靠著側翼的身材優勢不斷攻擊籃下，或是藉掩護給Porter製造跳投機會，客隊對此反制的很糟。
當Jokic不在場上時，灰狼仍無法很好的在禁區得分，Towns在面對比他矮小的強壯鋒線時，往往沒有太好的辦法。反而是Gobert上場之後，利用空接灌籃的能力，給金塊製造了不少壓力。
目前看起來「雙塔」給灰狼帶來的麻煩，比他們給對手造成的傷害要多，季後賽前兩戰Towns和Gobert一起出賽了39分鐘，防守效率高達128.6，在球隊使用超過30分鐘的兩人組合中，這數字排名倒數第2(共13組)。
但，灰狼似乎也沒有太好的調整方式了，換上Kyle Anderson將有助於他們提升防守，但是他的投籃能力，對於球隊進攻的傷害也是顯著的。他們只能選一瓶毒藥來喝。
當初在灰狼用天價交易來Gobert時，聯盟中就沒有幾個人看好他們能取得成功。球隊在季賽的表現，也說明了這樣的看法不是無的放矢。而當初管理層會願意這樣做，是為了讓Towns開心，讓他能在攻防兩端處在一個比較舒服的位置。
既然如此，現在就是他必須要站出來的時候。而12投3中、10分的表現是絕對無法讓人滿意的。
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