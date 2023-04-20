台積電Q2續受庫存調整影響 美元營收估季減、資本支出則不變
台積電今（20）日公佈2023年第一季財務報告，稅後純益約2069億元，季減約3成，但年增2.1%，每股盈餘為7.98元，至於毛利率來到56.3%，優於財測高標。針對第二季財測，台積電預估仍受到客戶庫存調整影響，合併營收介於152億美元到160億美元之間，約季減4.3至9%，毛利率估介於52%到54%之間、營業利益率估介於39.5%到41.5%之間。至於今年資本支出則維持320億到360億美元。
記者許家禎／台北報導
台積電原預估首季營收為167到175億美元，實際美元營收為167.2億元，年減4.8%、季減16.1%。首季毛利率原預估為53.5%到55.5%，實際單季毛利率為56.3%，超過財測高標。至於首季營業利益率原估為41.5到43.5%，實際營業利益率為45.5%。
台積電財務長暨發言人、副總經理黃仁昭表示，台積電2023年第一季的營收表現受到總體經濟情勢衰退和客戶因終端市場需求疲軟進行需求調整的影響，時序進入第二季，台積電預期公司業績將持續受到客戶進一步庫存調整的影響。
根據對當前業務狀況的評估，台積電2023年第二季的業績展望如下：合併營收預計介於152億美元到160億美元之間（約季減4.3至9%）。若以新台幣30.4 元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於52%到54%之間（本季為56.3%），至於營業利益率則估介於39.5%到41.5%之間（本季為45.5%）。至於市場原本預估可能下修資本支出，台積電表示今年仍維持320億到360億美元的資本支出。