沙灘躺長毛海怪？密集尖齒「布滿軀體」超詭異 真身難查明
密集恐懼者慎入！美國民眾在玻利瓦爾半島（Bolivar Peninsula）沙灘散步時，意外發現地上躺了個模樣奇異的生物，牠身體外圈長出青棕色長毛，內部軀體則布滿大大小小的白色尖齒，模樣甚是詭異，被發上網後引起熱議，眾人紛紛好奇「該不會是海怪吧？」，德州公園野生動物署人員便對此解答。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《Bolivar Beachcombers》發文，表示友人在美國德克薩斯州玻利瓦爾半島（Bolivar Peninsula）沙灘散步時，意外在某處看見一個難以辨認的奇異生物，其身體呈現圓環，外圈圍繞多根整齊的青棕色長毛，內圈布滿密密麻麻的牙齒，令原PO感到相當怪異，發上網詢問「有人知道這可能是什麼嗎？」
貼文發出引起熱議，眾人表示「這就是為什麼到海邊的主要目的是探索海灘而不是游泳，太多奇妙生物了」、「千萬不要碰牠，說不定有毒」、「我不知道那啥，但我確定沒戴手套之前肯定不會想碰這東西」、「看牠有那麼多黑黑的牙齒，應該是魚類的某一部分，可能是漁夫清理漁獲後被當垃圾丟下的」。
此貼文迅速傳開，德州公園野生動物署工作人員對此解釋，照片中生物外圈的羽毛狀部位應是種魚鰓，會附著在骨質鰓弓上，而那些密集的尖齒則是咽齒，不過即便能判斷出這些部位，人員們還是難以辨明牠實際上是哪種生物，僅表示「可能是種大型魚類」。