澎湖「花火節」遇颱風、春雨？最新降雨機率出爐 海上活動要小心
2023年澎湖國際海上花火節今（20）日盛大開幕，如往常一樣，本次花火節在馬公市觀音亭休閒園區舉辦，不過適逢近日鋒面來襲，一波波春雨正侵襲台灣本島，降雨究竟是否會影響花火節的舉辦？據中央氣象局資料，馬公市今晚6點至9點降雨機率為30％，氣溫攝氏24度，體感為攝氏25至26度，風向為西南風偏西風，感受上還算舒適，不過有機率會因雨影響，建議民眾仍要攜帶雨具，注意入夜變冷的氣溫。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，今日受到鋒面影響，北部及東北部天氣稍轉涼，台灣西半部、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，東北部地區及澎湖、金門、馬祖也都有短暫陣雨或雷雨的發生，馬公市下午3點降雨機率為40％，不過隨著鋒面漸漸南下，晚上6點至凌晨0點，降雨機率大致落在30%。氣象局提醒，馬公市今日有短暫陣雨或雷雨並有局部較大雨勢發生的機率，外出請備雨具，雷雨區易有雷擊、強陣風級短延時強降雨，海上活動請特別注意。
而在溫度部分，氣象局表示，晚上6點馬公市氣溫攝氏24度、體感攝氏26度；晚上9點氣溫攝氏24度、體感攝氏25度；晚上0點氣溫攝氏23度、體感攝氏26度，提醒民眾，早晚的氣溫仍稍有涼意，參與花火節期間或是離場時，務必注意穿搭以免著涼。
此外，因為降雨，替花火節暖身的澎湖武轎遶境活動昨晚臨時取消，而澎湖花火節的重頭戲煙火，今年共計施放24場，其中在觀音亭主場施放的21場為結合無人機表演的煙火秀，每周一、周四晚間9點施放，煙火表演時間長達10分鐘，再結合無人機展演，演出總時長將近30分鐘。至於離島場次的日期則為5月12日吉貝嶼、5月24日七美嶼以及6月10日望安島，將於晚間8時個別施放10分鐘花火秀，活動持續至6月29日止。