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跨世代／台灣「行人地獄」名符其實　學者：道路設計、規則不友善

▲中原大學設計學院院長趙家麟今（20）日出席《NOWnews今日新聞》跨世代論壇坦言，台灣被稱為「行人地獄」是名符其實，在道路設計、交通規則上對行人都不友善。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.20）
▲中原大學設計學院院長趙家麟今（20）日出席《NOWnews今日新聞》跨世代論壇坦言，台灣被稱為「行人地獄」是名符其實，在道路設計、交通規則上對行人都不友善。（圖／記者葉政勳攝，2023.04.20）

記者李琦瑋／台北報導

台灣常見交通亂象、被外媒冠上「行人地獄」惡名，《NOWnews今日新聞》今（20）日舉行跨世代系列論壇，邀請專家學者同台，探討目前台灣交通問題與解方，盼能撕掉台灣「行人地獄」臭名。中原大學設計學院院長趙家麟指出，台灣在道路設計、專業認知、交通規則等對行人極度不友善，被稱為「行人地獄」是名符其實。

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趙家麟表示，台灣交通長期沒有關注行人，交通、土木、運輸學者專家關心焦點都是車輛，以車本主義思維建構交通系統，質疑台灣到底有哪個專業、哪個單位，有在關心或研究行人的社會行為、心理反應等。

趙家麟說，國外有越來越多人主張「行人」是城市運輸最基本的單元，是「自己驅動、自我駕馭」的運輸單元，但如此觀念在台灣開始討論了嗎？若還未討論，所有專家學者只關心車輛、建築師只關心基地範圍內的建設、景觀專業只關心道路綠化與植栽，就很難照顧到路上行人安全。

另外，他指出，在台灣要穿越馬路，能透過行人穿越道、行人陸橋、行人地下道3設施，但陸橋與地下道都是4、50年前，國外認知城市地面須讓給車子通行，所設計對行人不友善的設施。

他說，除了台北市規畫較完善外，很多地區連路側人行道都沒有，加上台灣斑馬線9成位置畫錯，行人只能走天橋或地下道，若違規穿越道路，還會被罰款。他直指，台灣的道路設計、專業認知、交通規則等，對行人來說都是極度不友善。

在論壇最後，趙家麟認為，交通亂象還是要回到人性與人心，台灣目前還是多頭馬車，交通部管車、內政部營建署管人行道建設，各自沮喪與挫折，中央應該把國土交通建設計畫「講清楚」，像英國的中央政府隔了40年、於2007年提出「街道的下個世代」，明訂城市街道的下個階段該以什麼為優先。

趙家麟說，台灣的中央政府也應該設定清楚，而不是什麼都補助，到底要補助私人運具還是大眾運輸， 中央政府簡直處於「人格分裂狀態」，到底台灣未來10年、20年，整體國土交通運輸的核心精神為何？只要沒有梳理清楚，各行政機關、地方政府還是會各做各的。

他提醒，駕駛出門不會是為了撞人，但不小心超速可能來自人性，源於道路設計驅使、誘使他不小心超速，若能建立常常需要減速的道路環境，如路口、學校、市場附近等，就能向歐洲看齊，不再需要減速慢行的告示牌、也不需要警察指揮交通，駕駛因為道路環境的改變就自動減速，那台灣就會離「零死亡願景」更貼近一點。


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