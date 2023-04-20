跨世代／台灣「行人地獄」名符其實　學者：道路設計、規則不友善

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趙家麟說，國外有越來越多人主張「行人」是城市運輸最基本的單元，是「自己驅動、自我駕馭」的運輸單元，但如此觀念在台灣開始討論了嗎？若還未討論，所有專家學者只關心車輛、建築師只關心基地範圍內的建設、景觀專業只關心道路綠化與植栽，就很難照顧到路上行人安全。
另外，他指出，在台灣要穿越馬路，能透過行人穿越道、行人陸橋、行人地下道3設施，但陸橋與地下道都是4、50年前，國外認知城市地面須讓給車子通行，所設計對行人不友善的設施。
他說，除了台北市規畫較完善外，很多地區連路側人行道都沒有，加上台灣斑馬線9成位置畫錯，行人只能走天橋或地下道，若違規穿越道路，還會被罰款。他直指，台灣的道路設計、專業認知、交通規則等，對行人來說都是極度不友善。
在論壇最後，趙家麟認為，交通亂象還是要回到人性與人心，台灣目前還是多頭馬車，交通部管車、內政部營建署管人行道建設，各自沮喪與挫折，中央應該把國土交通建設計畫「講清楚」，像英國的中央政府隔了40年、於2007年提出「街道的下個世代」，明訂城市街道的下個階段該以什麼為優先。
趙家麟說，台灣的中央政府也應該設定清楚，而不是什麼都補助，到底要補助私人運具還是大眾運輸， 中央政府簡直處於「人格分裂狀態」，到底台灣未來10年、20年，整體國土交通運輸的核心精神為何？只要沒有梳理清楚，各行政機關、地方政府還是會各做各的。
他提醒，駕駛出門不會是為了撞人，但不小心超速可能來自人性，源於道路設計驅使、誘使他不小心超速，若能建立常常需要減速的道路環境，如路口、學校、市場附近等，就能向歐洲看齊，不再需要減速慢行的告示牌、也不需要警察指揮交通，駕駛因為道路環境的改變就自動減速，那台灣就會離「零死亡願景」更貼近一點。
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