尋生技生醫千里馬　鴻準H.Spectrum+健康金凰鳳計畫徵件

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻準H.Spectrum+健康金凰鳳計畫國際加速器，2023年的徵件海選活動開跑，除聚焦生物科技、 醫療AIOT產業，並擴大辦理，增設「國際組」與「創意組」，線上報名即日起到6/30止，歡迎國內外醫學相關科系、醫療從業人員報名。經初選、複選將選出至少30隊加速器團隊、國際團隊至少10隊進行輔導，第四季舉行成果發表。
過去也曾創業的魏義旻也以自身經驗表示，鴻海集團創辦人郭台銘看好國內生技生醫的創新能量，將聚焦從「科技、創新、生醫、國際」的方向，挹注集團資源，經遴選勝出團隊將由鴻準直接投資、提供技術合作，加速商轉，與國際接軌。
魏義旻指出，將重點支持「生技新創」的高速發展，多元導入集團豐沛的資源，打造台灣與國際的新創生態系，透過生技與科技人才跨域商業合作，扶植加速創新團隊，希望在智慧大健康的領域打造出台灣的「護國群山」。
魏義旻也透露，在H.Spectrum+健康金鳳凰徵選脫穎而出之優秀團隊，經過與鴻準及優秀業師輔導，最後與鴻準達成共同合作及成長之協議後，將可擁有兩項利器，其一是，鴻準將進行直接投資，投資比例會依雙方之協議，使團隊可將全副心力投注於新創事業上，其二可擁有鴻準後盾補給，也就是說未來在產品量產上，鴻準全力提供團隊所需的技術。
徵案活動在北中南舉行說明會，今天首場說明會在高雄亞灣新創園啟航，首場說明會邀請到高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃尚智、高雄醫學大學附設中和紀念醫院大數據中心主任謝慧敏、中山大學醫學科技研究所所長莊承鑫、緯創科技智能醫療事業總監郭志峰等產學研單位專家學者與會，分享生物科技、大健康全球趨勢，並共同探討企業如何與新創合進共擊，大手牽小手共榮共存。