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明起連吃3天！全家「霜淇淋買1送1」　7-11拿鐵第2杯10元

▲全家霜淇淋、單品拿鐵，明起再推買1送1優惠，活動一連開跑3天。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋、單品拿鐵，明起再推買1送1優惠，活動一連開跑3天。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末來臨大雨一直下別傷心！全家明起至4/23使用全盈+PAY支付，霜淇淋、中杯單品拿鐵買1送1；7-11則是今起至4/23，燕麥拿鐵、燕麥精品拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶第二杯10元，喜歡搭配牛奶的民眾，則是5/16前大杯以上或精品咖啡任選第2杯7折。

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全家超夯再睡五分鐘霜淇淋，明起再開跑買1送1優惠，於4/21-4/23使用全盈+PAY支付，即可享霜淇淋（不限口味）、中杯單品拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠，即使陰雨綿綿還是要大口吃冰！原價49元，換算下來單支霜淇淋只要25元。

▲全家超商冰塊杯再度強勢回歸，除了可以單杯15元購買，即日起至5/2購買指定飲料即免費贈送冰塊杯。
▲全家超商冰塊杯再度強勢回歸，除了可以單杯15元購買，即日起至5/2購買指定飲料即免費贈送冰塊杯。（圖／全家提供）
同時，全家超商冰塊杯再度強勢回歸，除了可以單杯15元購買，即日起至5/2購買指定飲料即免費贈送冰塊杯，包含FMC茶飲系列、再睡5分鐘系列及可口可樂等10種飲品，可以自由搭配最喜歡的飲料比例，一口喝下透心涼。

至於7-11從4月19日起至4月23日止，同品項第2杯10元，包括燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶；其餘咖啡品項，則是即日起至5/16前，大杯以上或是精品咖啡通通任選第2杯7折。（不含CITY系列中杯、不可思議咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO）。

▲7-11至4月23日前燕麥指定飲品，同品項第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11至4月23日前燕麥指定飲品，同品項第2杯10元。（圖／7-11提供）

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