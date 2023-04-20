籃籃突淚灑現場！提到經典賽狂飆淚 哭喊：已經到了極限
民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本週播出浩子、阿翔、籃籃、八弟以及水電女神艾莉絲，到高雄大寮區台電訓練所，體驗當台電員工。其中籃籃被職人指派攀登高壓電塔敲鐘，雖然成功完成任務，但她卻突然淚灑現場。
記者侯家瑜/綜合報導
抵達現場遍尋不到今日的職人，正當眾人毫無頭緒時，空中突然傳出聲音說我們在這裡，抬頭一看，只見10幾根3層樓高的電線桿上站十幾位職人，聲勢浩大讓主持群嚇傻眼，也體驗到台電職人工作的辛苦，但爬這麼高的職人們，阿翔只能請大家下來受訪。經由職人鄭介彰提到爬電線桿，是每一位台電員工的必備技能，也是基礎訓練，所以第一步就要從爬電線桿爬起，除了爬電線桿之外，還要能在塔上放雙手工作，所以每一位新進學員，都會訓練在電線桿上用排球傳球，阿翔聽了以後，笑說：「你們的訓練項目都這麼綜藝的嗎？」
之後浩翔與八弟決定以猜拳決定誰上去體驗，最後由猜拳必輸的浩子與八弟一同上去體驗，阿翔在下面幸災樂禍，要大家來壓寶到底誰的成績會比較好，輸的要「爬18公尺鐵塔敲鐘」，但令眾人沒想到浩子跟八弟的表現都非常好，成績不分軒輊平手，最後交由職人決定由誰來幫忙敲鐘。在決定之前，職人講解他們「敲鐘」是要爬上18公司的高壓電塔上，是台電職人們認證膽量的一個測驗，每個人幾乎嚇到臉綠。
眼看大家吵成一團，浩子提議說最近籃籃的新聞版面，都被林襄壓了過去，在「爬高」的部分可以「高」過林襄，最後職人就決定由籃籃負責挑戰攀登高壓電塔敲鐘，本身懼高的籃籃，強忍著恐懼與疲憊，經過20幾分鐘的努力，終於登上電塔完成敲鐘的工作。在休息時，籃籃一邊講解爬上去的心情後，突然淚灑現場，坦言前陣子經典賽，又連日幫中華隊加油，在沒有休息的情況下，又爬電線桿，體能真的達到了極限，讓浩子笑說都是這次的職人選你上去的，職人更是大讚籃籃勇敢，籃籃搞笑指著職人說：「粉絲們記得他的臉。」