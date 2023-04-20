八旗總編輯富察赴中探親！傳遭秘密拘捕 出版社：三月迄今無音訊
讀書共和國出版集團屬下的八旗文化總編輯富察（本名李延賀），在3月份前往中國探親後，疑似在上海遭警方秘密拘捕，迄今音訊全無。對此，讀書共和國表示，富察在3月時表示，要回大陸探視母親與掃墓，到了中國後失去消息，至今跟公司沒有任何聯繫。而搜尋富察的臉書在3月12日還有發文，此後全無更新，4月份更是連一則發文都沒有。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，富察是大陸瀋陽人，在2009年結識台籍妻子後，便依親移居台灣，目前仍是中國籍，富察曾任職上海文藝出版社，現為八旗文化總編輯。
富察在3月份告知出版社，將返回中國探親，隨後失去音訊，連太太也聯絡不到人。作家貝嶺今天在臉書揭露，富察在上海被中國警方（包括國安及國保）秘密拘捕。
貝嶺也在文章中指出，富察在台灣主持的八旗文化出版過很多好書，許多是屬於「中國的禁書」，觀點往往跟中國官方背道而馳。貝嶺公開呼籲，上海警方（包括國安糸統及國保系統）釋放延賀，讓他自由，讓他可以回台灣的家。貝嶺也說「但願是我錯了，他是因不可抗力暫時留在中國，可以隨時自由返回台灣。」不過，該則貼文稍早也遭移除，無法顯示。
查詢富察的臉書，可以看到他不僅時常分享個人觀點、介紹歷史書籍，也會貼出中國壯闊的山川美景，不過發文僅到3月12日，此後就沒有更新。
面對富察的現況，讀書共和國表示，富察在3月時表示，要回大陸探視母親與掃墓，到了中國後失去消息，至今跟公司沒有任何聯繫。