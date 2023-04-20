日本名導被分手！「演員界大谷翔平」跟他來台療傷：想見樂天女孩

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑羽麻璃央曾來台拍電影，他表示知道演員許光漢跟林柏宏，但最想合作的是「台灣職業棒球隊『樂天桃猿』的選手，記者幽默詢問：「是喜歡棒球還是啦啦隊？」黑羽麻璃央肯定的說：「棒球！」此外還很喜歡陽岱鋼，但因為話題偏離，他道歉：「抱歉，好像變成棒球的訪問，但我想變成台灣日本棒球之間的橋梁！」記者再開玩笑問：「喜歡大谷翔平嗎？」黑羽麻璃央開心回覆：「期許自己成為演員界的大谷翔平！」熱愛棒球的程度可見一斑。
山口健人跟黑羽麻璃央邊受訪邊開玩笑，大家好奇他們拍攝時是否會互相吐槽？山口健人透露黑羽麻璃央飾演的「園田修一」因生活被各種因素影響，使得個性越來越沮喪，黑羽麻璃央為了培養角色情緒，不太能跟大家有過多的開心互動；黑羽麻璃央就說他會觀察導演的一舉一動，「因為導演給了我滿多靈感，所以我會看他在幹嘛，他導戲時都會戴草帽，而且電影上映後，導演瘦了6公斤」。
導演山口健人解釋暴瘦原因，是在拍完《離不開你的依賴》後「被女友分手」，因為失戀所以瘦了，黑羽麻璃央對此建議「可以把導演的故事拍成電影」，記者關心導演此刻心情，山口健人則嚴肅的說：「還是很受傷。」黑羽麻璃央也沒有安慰導演，他解釋：「因為很真實，我不知道該說什麼，所以沒特別安慰。」此趟台灣工作意外變成療傷之旅。
《離不開你的依賴》中，「園田修一」因為無法成為優秀的小說家而有許多煩惱；黑羽麻璃央對此透露現階段的煩惱，就是「希望演技可以更好，這一生、一輩子到死都希望，因為這是數字無法呈現出的演員價值」。黑羽麻璃央也展現逗趣一面，他曾對台灣的吉野家豬肉丼飯印象深刻，且台灣的口味比日本好吃，尤其是豬肉勝過牛肉，「台灣的真的好吃，現在日本不知道有沒有一樣的魅力，在日本還是會吃。當時在台灣拍攝，因為飯店前面就有吉野家，每天拍攝很晚下班，就想說簡單吃，也想說吃牛丼很有負擔，所以就吃豬肉，一吃驚為天人，我每天都吃」。
訪問最後，導演山口健人一臉正經的跟媒體說：「因為這部電影是我個人、私人的觀點，以及自己的心情所拍攝的作品，有機會在台灣上映，還來到台灣宣傳，我很開心，我相信世界各國每個人都會有共鳴，期待大家的感想心得文，也希望媒體記者可以多多支持寫報導，支持一下『演員界的大谷翔平』，我也希望有機會跟台灣樂天女孩合作，我開玩笑的啦！」記者也幽默回應：「等等大家的新聞標題就會下這個！」山口健人表示：「等大家出稿，我再打電話去各家抱怨！」相當幽默，逗樂全場。